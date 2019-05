Medi ambient

La Plataforma Cel Net no es dóna cap valor als resultats i conclusions d’aquest estudi de l'estudi de Repsol

Després de la publicació la setmana passada dels resultats de l'estudi de la Fundació Institut Cerdà impulsat per Repsol on es manifestava que la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona no era perjudicial, la Plataforma Cel Net publica en el seu bloc un posicionament valorant els resultats.

En aquest es ressalta que "des des la Plataforma Cel Net no es dóna cap valor als resultats i conclusions d’aquest estudi". Entre d'altres motius s'apunta al fet que l'Institut Cerdà entre en el seu Patronat té al propi president de Repsol. En aquest sentit, s'assenyala que "ser jutge i part no és el més indicat per garantir la veracitat dels estudis i protegir els interessos de la ciutadania".

També valoren que "el nou estudi realitzat per la Fundació Institut Cerdà vol posar en dubte la feina independent realitzada durant els darrers anys pel LCMA i la tasca de denúncia de la Plataforma Cel Net".

Finalment, expressen que "la solució no són estudis puntuals per emmascarar la realitat del nostre territori sinó una solució conjunta implicant a totes les administracions. (...) Tota la resta, és soroll i contaminació”