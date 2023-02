IQOXE

Cel Net adverteix que l'aprovació per la transparència i control al Complex Petroquímic no recull l’adeqüació de la legislació

Aquesta setmana es va votar al Ple del Parlament una moció sobre la seguretat al complex petroquímic de Tarragona presentada per la CUP. Aquesta recollia les demandes de la Plataforma Cel Net exposades en dues campanyes:

“La impunitat s’ha acabat” que va ser la resposta impulsada per Cel Net i signada per més de 148 entitats a l’explosio d’IQOXE fa tres anys i"#TuTambeHoRespires” la última demanda on es denunciava les emissions cancerígenes d’òxid d’etilè d’IQOXE i reclamava legislació i control periòdic.

La moció conté dues votacions:

El parlament insta al Govern a desplegar en el termini de sis mesos, adequar la legislació a tots aquells compostos químics perillosos per a la salut i el medi derivats de la indústria i generar una legislació específica i una regulació d’acord amb l’OMS i els països referents amb la protecció ambiental. Vots a favor: CUP, En comú Podem i PP. Vots en contra: ERC, Junts, PSC. Abstensió: Ciutadans.

El parlament insta al Govern a desplegar en el termini de quatre mesos amb la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica del Camp de Tarragona: Mesurar de forma automàtica l’òxid d’etilè, l’1,3 butadiè i el benzè. Introduir un segon punt de mesura a Constantí. publicar els mesuraments annuals. situar punts de mesura en localitats que no en tenen i establir un protocol de control amb el Port de Tarragona. Vots a favor: CUP, En comú Podem i PP. Vots en contra: Junts, PSC. Abstensió: ERC i Ciutadans.

Des de la Plataforma Cel Net es valora de forma favorable les mesures com l'elaboració d'un estudi epidemiològic o millorar la xarxa de vigilància (XVPCA) ampliant tant els punts de mesura com els compostos mesurats (l'òxid d'etilè i l'1-3 butadiè). Es considera que són canvis positius però no suficients ja que el què realment és necessari és l’adeqüació de la legislació a tots aquells compostos químics perillosos que, malgrat la seva toxicitat, no s'estan controlant (com l'òxid d'etilè, el benzè i l'1-3 butadiè). Des de la Plataforma s’indica que ara cal esperar aquests 4 mesos per comprovar que es fan efectives les mesures aprovades i, a la vegada, se seguirà treballant per demanar una nova legislació que posi punt final a dècades d'impunitat.