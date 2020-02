explosió d’IQOXE

Més de 60 entitats s'adhereixen al manifest “Som Territori, la impunitat s’ha acabat” de la Plataforma

n mes després de l’explosió d’IQOXE, que va causar 3 morts i diversos ferits, des de la Plataforma Cel Net s’ha fet una crida a totes les entitats del Camp de Tarragona a mobilitzar-se per defensar les vides, els drets de la població i el territori davant la impunitat de les empreses petroquímiques.

Sota el nom de “Som Territori. La impunitat s’ha acabat”, el passat dilluns es va fer públic un manifest signat fins a dia d’avui per 62 entitats. La resposta ha estat molt diversa i s’hi han unit entitats de l’àmbit cultural, ecologistes, associacions de veïns/es, lleure educatiu, estudiantils, entre d’altres. Aquesta diversitat així com les mobilitzacions de l’últim mes liderades per diferents associacions i sindicats, demostra que la situació preocupa a la població que exigeix respostes i canvis.

La demanda més clara es dirigeix a la Generalitat de Catalunya. En el manifest es recullen un llistat de mesures necessàries i urgents per garantir la transparència, seguretat, minimització de l’impacte del complex petroquímic i una nova legislació que protegeixi a la població per sobre dels interessos de les empreses.

La convocatòria segueix oberta a noves adhesions. El manifest així com les entitats adherides (que s’actualitzen cada dia) es poden consultar a la web de la Plataforma: http://celnet.cat/manifest.html.

El proper divendres 14 de febrer, a les 12h tindrà lloc una roda de premsa on hi participaran representants de la Plataforma Cel Net i de les diferents entitats adherides.