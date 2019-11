Censura

La Plataforma Cel Net ha denunciat la decisió del CaixaForum de vetar la projecció del documental ‘’És a l’aire’’ dins les sessions prèvies del Festival Internacional de Cinema REC de Tarragona.

El documental, programat pel passat 13 de novembre a CaixaForum, havia de formar part dels treballs presentats en la secció Emergències centrades en temes de medi ambient, dins les prèvies del festival REC. Glòria Olivé, directora del CaixaForum, per compte propi va refusar projectar-lo en les seves instal.lacions argumentant excuses tècniques de format i horari.

Segons declaracions de la directora recollides a l’article publicat per Portaenrere, el documental no s'adiu als criteris de la secció ja que presenta un format més televisiu que cinematogràfic. A més, creia que el debat que s’havia de dur a terme després de la projecció provocaria un canvi d’horari en les instal·lacions que s’hauria de tancar més tard.

Des de Cel Net considerem que aquests arguments són excuses i que s’entreveu una censura al contingut del documental. Aquest planteja, des d’un punt de vista periodístic i rigorós, la problemàtica de la contaminació de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona.

Aquesta decisió presa per la direcció del CaixaForum ens fa veure un cop més el monopoli econòmic del Camp de Tarragona i la influència de les empreses del complex petroquímic, que pot influir fins i tot en propostes culturals. No sabem ni qui hi ha darrere d’aquesta decisió ni els motius reals però les excuses fetes públiques indiquen una decisió excepcional que el propi director del festival REC, Xavier Garcia Puerto, assegura no haver viscut abans en el Festival. Per sort, des del Festival REC s'ha decidit reprogramar el documental dins el mateix certamen el 4 de desembre a les 18:30h a l'Antiga Audiència. El mateix documental es podrà veure properament al programa Sense Ficció de TV3.