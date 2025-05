Correllengua 2025

Tret de sortida al Correllengua reivindicant l’obra de Mercè Rodoreda

Ja està en marxa el Correllengua 2025. Dijous a la tarda, a l’Institut d’Estudis Catalans, es va inaugurar aquesta campanya festiva i reivindicativa a favor de l’ús social del català que enguany homenatja Mercè Rodoreda. A dos quarts de set de la tarda va començar aquesta celebració que va comptar amb l’assistència del conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, qui va cloure l’acte fent un petit parlament. Va destacar com són de vigents avui les obres de Rodoreda i va fer referència al Pacte Nacional per la Llengua, firmat la setmana passada. El va descriure com a “ambiciós, necessari i factible” i va afirmar: “És una fita en la història de la lluita per la llengua”.



Durant l’esdeveniment també va tenir lloc la lectura del Manifest del Correllengua a càrrec de l’autora: l’escriptora i biògrafa de Mercè Rodoreda Mercè Ibarz. El president de la CAL, Jaume Marfany, li va fer una entrevista per parlar de l’obra de l’escriptora homenatjada a partir de tres de les seves novel·les més representatives: La plaça del Diamant, Mirall trencat i La mort i la primavera. Ibarz va destacar que Rodoreda és una autora que fa “alta literatura”. Va explicar que el seu estil és “prosa poètica” i que el tema principal de les seves obres és la guerra. Alhora, va reivindicar: “Ens equivoquem molt si llegim només Rodoreda en clau catalana. És una escriptora europea: les seves obres estan fetes a Europa després de les guerres”.



L’Acte d’Inici del Correllengua 2025 va començar amb la benvinguda de la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, Teresa Cabré, que va parlar de com salvar la unitat de la llengua “està per damunt de tot” fent referència al fet que l’IEC s’ocupa de la llengua catalana en totes les seves varietats. Per cloure l’acte, el duet format per Jaume Calatayud i Vicente Monera va representar l’espectacle poeticomusical Mercè Rodoreda. Qüestió d’estil, que narra la biografia de l’autora donant una especial rellevància a la seva obra poètica.



Aquest 2025 no se celebra cap efemèride especial, però sense dubte és un any Mercè Rodoreda. L’Institut d’Estudis Catalans ha reinaugurat el Jardí Mercè Rodoreda i ha creat un espai museístic dedicat a l’escriptora. La companyia de dansa La Veronal estrenarà a l’agost una adaptació de La mort i la primavera a la Biennal de Venècia. La Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic), amb Barcelona com a convidada d’honor, donarà un protagonisme especial a l’autora catalana del 29 de novembre al 7 de desembre. I el CCCB acollirà, a partir del 5 de desembre, l’exposició titulada Rodoreda, un bosc. Tot plegat, sumat a la campanya del Correllengua d’enguany, que homenatja l’escriptora catalana i que s’estendrà fins al mes de novembre recorrent una norantena de municipis.



Diumenge 1 de juny: Acte Central

Després de l’acte d’inici de dijous, diumenge 1 de juny tindrà lloc la celebració de l’Acte Central a Romanyà de la Selva, el nucli de població on Mercè Rodoreda va viure al final de la seva vida. Per a la jornada s'han programat dos itineraris literaris, una ballada de sardanes i una lectura de textos de l’autora. Les persones interessades a assistir-hi s’hi poden inscriure enviant un correu a cal@cal.cat o al telèfon 93 415 90 02.