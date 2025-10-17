XLVII Trobada al Coll de Manrella: memòria, llibertat i germanor

L’acte tindrà lloc al Monument commemoratiu del Coll de Manrella, inaugurat el 1979 en honor al president Companys i als exiliats, situat entre els termes de La Vajol i Agullana.
El programa d’enguany inclou la sortida des de Barcelona a les 8 del matí, amb parada per esmorzar a l’Àrea de l’Empordà, i l’inici de la trobada a les 11 del matí, amb l’arribada de la Flama de la Llibertat i la benvinguda dels batlles de les poblacions veïnes d’Agullana, La Vajol i Morellàs-les Illes (Vallespir).
Durant l’acte es farà una ofrena floral d’ajuntaments, entitats i infants, i el lliurament del Guardó Memorial Coll de Manrella, que reconeix “una persona destacada pel seu servei al país”. Els parlaments seran a càrrec de Roger Torrents Serra, membre de Plataforma per la Llengua; Daniela Grau i Humbert, activista social i política nord-catalana, i Joan Ferrerós Serra, catedràtic de Literatura. L’acompanyament musical anirà a càrrec dels cantautors Tomàs Fletxa i Roc Tonietti.
La jornada continuarà amb una vermutada popular i un dinar de germanor a La Concòrdia d’Agullana, seguit d’una visita cultural pel poble abans del retorn a Barcelona.
Memòria viva de l’exili republicà
Cada any, el diumenge posterior al 15 d’octubre, la trobada al Coll de Manrella recorda l’exili republicà de 1939 i el vil assassinat del president Companys a mans del règim franquista. Pel Coll de Manrella hi passaren prop de 50.000 persones, entre elles els principals representants de les institucions catalanes i basques.
El record d’aquells dies és també una reflexió sobre la relació entre Catalunya i l’Estat espanyol. Tal com recullen els historiadors, el 5 de febrer de 1939 el president Companys va creuar la frontera hores després que els màxims dirigents de la Segona República Espanyola, que abandonaren la Vajol sense esperar-lo, en un gest que mostrava la persistència d’un centralisme jacobí fins i tot en els darrers moments de la guerra.
Des de llavors, el Coll de Manrella s’ha convertit en espai de memòria, resistència i germanor entre les dues bandes del Pirineu, un lloc on la història de l’exili es transforma en compromís per la llibertat i la dignitat dels pobles.