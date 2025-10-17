Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

XLVII Trobada al Coll de Manrella: memòria, llibertat i germanor

Memòria històrica
XLVII Trobada al Coll de Manrella: memòria, llibertat i germanor

Aquest diumenge se celebra la XLVII Trobada al Coll de Manrella, una cita històrica que des de fa gairebé mig segle recorda el pas cap a l’exili de milers de catalans i republicans el febrer de 1939, entre ells el president de Catalunya, Lluís Companys i Jover, i el lehendakari basc, Joseba Andoni Agirre.

17/10/2025 Política

L’acte tindrà lloc al Monument commemoratiu del Coll de Manrella, inaugurat el 1979 en honor al president Companys i als exiliats, situat entre els termes de La Vajol i Agullana.

El programa d’enguany inclou la sortida des de Barcelona a les 8 del matí, amb parada per esmorzar a l’Àrea de l’Empordà, i l’inici de la trobada a les 11 del matí, amb l’arribada de la Flama de la Llibertat i la benvinguda dels batlles de les poblacions veïnes d’Agullana, La Vajol i Morellàs-les Illes (Vallespir).

Durant l’acte es farà una ofrena floral d’ajuntaments, entitats i infants, i el lliurament del Guardó Memorial Coll de Manrella, que reconeix “una persona destacada pel seu servei al país”. Els parlaments seran a càrrec de Roger Torrents Serra, membre de Plataforma per la Llengua; Daniela Grau i Humbert, activista social i política nord-catalana, i Joan Ferrerós Serra, catedràtic de Literatura. L’acompanyament musical anirà a càrrec dels cantautors Tomàs Fletxa i Roc Tonietti.

La jornada continuarà amb una vermutada popular i un dinar de germanor a La Concòrdia d’Agullana, seguit d’una visita cultural pel poble abans del retorn a Barcelona.

Memòria viva de l’exili republicà

Cada any, el diumenge posterior al 15 d’octubre, la trobada al Coll de Manrella recorda l’exili republicà de 1939 i el vil assassinat del president Companys a mans del règim franquista. Pel Coll de Manrella hi passaren prop de 50.000 persones, entre elles els principals representants de les institucions catalanes i basques.

El record d’aquells dies és també una reflexió sobre la relació entre Catalunya i l’Estat espanyol. Tal com recullen els historiadors, el 5 de febrer de 1939 el president Companys va creuar la frontera hores després que els màxims dirigents de la Segona República Espanyola, que abandonaren la Vajol sense esperar-lo, en un gest que mostrava la persistència d’un centralisme jacobí fins i tot en els darrers moments de la guerra.

Des de llavors, el Coll de Manrella s’ha convertit en espai de memòria, resistència i germanor entre les dues bandes del Pirineu, un lloc on la història de l’exili es transforma en compromís per la llibertat i la dignitat dels pobles.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Convoquen una manifestació i concentració a Reus per la Vaga General per Palestina
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
  4. 85 anys de lafusellament del president Lluís Companys
  5. Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports
  6. La Vall den Bas acollirà una jornada sobre la repressió contra el maquis i les estratègies contrainsurgents del franquisme
  7. Més de dues-centes persones reclamen la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan
  8. La crisi de TV3, símptoma duna desconnexió creixent dels mitjans públics catalans
  9. Acabar la feina començada: la Columna del 27 dOctubre fa una crida a culminar el camí de la República
  10. "Memòria del fang": la mirada col·lectiva que rescata lesperança entre les ferides de la DANA
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid