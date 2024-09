LLENGUA

Èxit de participació als primers actes del Correllengua Llera del Ter - Gavarres a Madremanya i Flaçà

Ahir a Madremanya, Lluís Llach va dona el tret de sortida a les activitats que duraran fins el diumenge 29 de setembre. En concret les entitats han organitzat 11 activitats, una per cada municipi de la Llera del Ter - Gavarres (Madremanya, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Celrà, Sant Martí Vell, Juià, Bordils, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens).

A Madremanya van assistir membres de les entitats que organitzen el Correllengua ( Gegants de Celrà, Mollet Cultura, Ateneu Popular la Pioixa de Bordils, ARC Flaçà, Esplai Medinyà, Casal Independentista Guillem Agulló de Celrà, CDR Ter - Gavarres, Assemblea - ANC Llera del Ter, Connexió Papyrus, Acció Cultural de Celrà, Dones de Madremanya,

També representants dels diferents ajuntaments que col·laboren amb el Correllengua. L'alcaldessa de Madremanya va donar la benvinguda a tothom, seguidament els 11 municipis van llegir textos de Maria Mercè Marçal, Joan Fuster, Miquel Martí Pol, Lluís Maria Xirinacs, Carme Junyent, Ovidi Montllor, Vicent Andrés Estellés i d'altres, finalment va agafar la paraula el president de l'Assemblea per llegir el manifest dedicat a Carme Junyent.

Una mica més tard a Flaçà, el casal va quedar petit per escoltar la presentació de la novel·la "El silenci que heu de témer" de Francesc Ribera "Titot".

Avui els actes continuen a Sant Joan de Mollet a les 7 de la tarda amb un curs per aprendre a ballar sardanes a càrrec de l'Agrupació Sardanista de Celrà i l'ARC Flaçà.

Demà divendres a Celrà s'ha organitzat una sardinada popular amb l'actuació del grup musical "Els Combatents".

Dissabte celebraran actes a Sant Martí Vell, Juià i un sopar popular a Bordils amb l'acte central del Correllengua: la 1a Mostra Itinerant de Glosa Llera del Ter - Gavarres amb quatre glosadores de prestigi a comarques gironines que han guanyat alguns dels combats de glosadors.

I diumenge per finalitzar s'han organitzat actes a Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i el tancament a Viladasens.El diumenge 29 de setembre a les 18h al centre cívic de Viladasens hi haurà una benvinguda de l'alcalde del municipi, la signatura per part de les entitats i els 11 ajuntaments del manifest Correllengua 2024 i l'actuació musical d'un duet.