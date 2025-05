Correllengua 2025

El Correllengua 2025 arrenca donant veu a una de les grans biògrafes de Mercè Rodoreda

Avui tindrà lloc, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Acte d’Inici de la campanya del Correllengua 2025 dedicada a l’escriptora Mercè Rodoreda. A dos quarts de set de la tarda, des de la Sala Pere i Joan Coromines, el president de la CAL, Jaume Marfany, entrevistarà una de les grans biògrafes de l’escriptora catalana, Mercè Ibarz, autora del Manifest del Correllengua 2025. A través d’ella, els assistents podran conèixer les llums i ombres d’una de les escriptores catalanes més influents de tots els temps i descobriran la seva vinculació amb la llengua catalana. La segona part de la celebració es farà al Jardí Mercè Rodoreda (en cas de pluja a la Sala Pere i Joan Coromines). El duet format per Jaume Calatayud i Vicente Monera hi interpretaran l’espectacle poeticomusical Mercè Rodoreda. Qüestió d’estil, una obra que posa l’accent en el vessant més poètic de l’autora. S’hi recitaran poemes seus que ens faran redescobrir la condició humana i mostraran el seu “alt nivell i significat estil”. L’acte és d’entrada gratuïta i ha estat organitzat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), l’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Mercè Rodoreda. Totes les persones interessades a assistir-hi s’hi poden inscriure enviant un correu a cal@cal.cat o bé trucant al 93 415 90 02. Una celebració reivindicativa Aquest 2025, la campanya del Correllengua que se celebra tant al Principat com a la Catalunya del Nord arriba a la vint-i-novena edició. Impulsada per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) des de l’any 1996, la seva finalitat és estendre arreu l’ús social del català i convidar les persones que no l’entenen o no el parlen a començar a aprendre’l i a utilitzar-lo. Es tracta d’un moviment de país,

transversal, que cada any acullen desenes de municipis i barris. L’any passat, en la campanya dedicada a la lingüista M. Carme Junyent, es van celebrar una norantena de correllengües en diferents localitats de Catalunya.

Després de l’acte d’inici de dijous, diumenge 1 de juny tindrà lloc la celebració de l’Acte Central a Romanyà de la Selva, el nucli de població on Mercè Rodoreda va viure al final de la seva vida. Per a la jornada s'han programat dos itineraris literaris a través dels quals conèixer la vida i obra de Mercè Rodoreda d'una manera diferent: envoltats de natura. Precisament, va ser la pau de Romanyà, un indret solitari, de cases amb jardins escampades per la muntanya, la que va propiciar que l’escriptora catalana pogués posar un punt final a la novel·la Mirall trencat (1974).

Durant l'Acte Central també hi ha programada una ballada de sardanes i una lectura de textos de Rodoreda a càrrec de l'Associació de Dones per la Igualtat Ermessenda. La celebració clourà amb la lectura del Manifest, l'encesa de la Flama del Correllengua i els parlaments institucionals. Les persones interessades a assistir- hi s’hi poden inscriure enviant un correu a cal@cal.cat o al telèfon 93 415 90 02.