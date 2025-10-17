Llibertat.cat
Barcelona commemora el 87è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals

El 28 d’octubre de 1938, el Govern de la Segona República Espanyola va organitzar a Barcelona un multitudinari acte de comiat de les Brigades Internacionals, on milers de persones van acomiadar els soldats internacionals que marxaven del país després d’haver lluitat contra el feixisme a la Guerra d’Espanya. La seva retirada havia estat anunciada un mes abans, el 21 de setembre de 1938, pel president de la República, Juan Negrín López, davant la Societat de les Nacions a Ginebra.

17/10/2025 Drets i Llibertats

Enguany, en commemoració del 87è aniversari d’aquell comiat històric, el Memorial Democràtic i l’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya (ABIC) organitzen un acte d’homenatge el dissabte 25 d’octubre de 2025, a les 11 del matí, a la Rambla del Carmel (sortida del túnel de la Rovira, Barcelona).

L’acte començarà amb dues peces musicals del grup VerdCel, seguides de la benvinguda d’Eduard Amouroux en nom de l’Amical. A continuació, la Mireia Clemente interpretarà les paraules de comiat de Dolores Ibárruri, “La Pasionària”, pronunciades fa 87 anys: «Vosaltres sou la història, sou la llegenda, sou l’exemple heroic de la solidaritat i la universalitat de la democràcia».

El programa inclou també un agraïment de la joventut catalana als interbrigadistes, a càrrec de l’alumnat de l’Institut Quatre Cantons, guiats pel professor Ioseba Landa, i les intervencions dels historiadors Gilles Tremlett, Lourdes Prades i Carlota Vidal, que presentaran el Congrés Internacional de les Brigades Internacionals que se celebrarà aquest octubre a la Universitat de Barcelona.

Clouran l’acte les paraules del director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, i d’un representant de l’Ajuntament de Barcelona, seguides d’una ofrena floral al monument dedicat a la Brigada Lincoln, símbol del compromís dels voluntaris internacionals amb la llibertat i la justícia social.

Aquesta commemoració vol retre homenatge als més de 35.000 homes i dones de més de cinquanta països que van venir a defensar la República i la democràcia davant l’amenaça del feixisme, i que van deixar una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva del poble català i europeu.

