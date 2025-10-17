Barcelona commemora el 87è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals

Enguany, en commemoració del 87è aniversari d’aquell comiat històric, el Memorial Democràtic i l’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya (ABIC) organitzen un acte d’homenatge el dissabte 25 d’octubre de 2025, a les 11 del matí, a la Rambla del Carmel (sortida del túnel de la Rovira, Barcelona).
L’acte començarà amb dues peces musicals del grup VerdCel, seguides de la benvinguda d’Eduard Amouroux en nom de l’Amical. A continuació, la Mireia Clemente interpretarà les paraules de comiat de Dolores Ibárruri, “La Pasionària”, pronunciades fa 87 anys: «Vosaltres sou la història, sou la llegenda, sou l’exemple heroic de la solidaritat i la universalitat de la democràcia».
El programa inclou també un agraïment de la joventut catalana als interbrigadistes, a càrrec de l’alumnat de l’Institut Quatre Cantons, guiats pel professor Ioseba Landa, i les intervencions dels historiadors Gilles Tremlett, Lourdes Prades i Carlota Vidal, que presentaran el Congrés Internacional de les Brigades Internacionals que se celebrarà aquest octubre a la Universitat de Barcelona.
Clouran l’acte les paraules del director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, i d’un representant de l’Ajuntament de Barcelona, seguides d’una ofrena floral al monument dedicat a la Brigada Lincoln, símbol del compromís dels voluntaris internacionals amb la llibertat i la justícia social.
Aquesta commemoració vol retre homenatge als més de 35.000 homes i dones de més de cinquanta països que van venir a defensar la República i la democràcia davant l’amenaça del feixisme, i que van deixar una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva del poble català i europeu.