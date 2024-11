Aquesta tarda, més de seixanta persones convocades per Pirineu Viu han tallat durant una mitja hora la carretera a l'alçada de Berga i han generat unes retencions que han superat els 8 quilòmetres.

La protesta sota el lema "‘Territori de vida, no de pas’" ha estat contra la massificació turística i les segones residències que hi ha a la Cerdanya. El tall ha començat a dos quarts de sis de la tarda. Al cap d’uns vint minuts han deixat circular els vehicles.

Amb aquesta acció, s'ha fet una crida a participar a la manifestació que s’ha convocat el 6 de desembre per demanar un habitatge digne. Una acció que compta amb el suport de la Coordinadora per l’Habitatge Digne.

🏘️El Pirineu necessita infraestructures per a la vida, no pel turisme!



🛣️🛑Aquesta tarda a Berga ens manifestem per un territori de vida, no de pas! pic.twitter.com/hvVjd7TFJf