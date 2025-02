Turisme Massiu

MÉS per Palma exigeix mesures urgents per frenar la massificació turística dels creuers

Davant les previsions d’augment de creueristes per a 2025, MÉS per Palma exigeix mesures urgents per tal de frenar la massificació turística dels creuers. Així, la formació recorda que la regulació anterior va acabar el 2024 i que el Partit Popular encara no ha fet res per posar límits a aquest tipus de turisme, un dels més nocius per a la ciutat.

Palma, al límit: 1,8 milions de creueristes prevists per a 2025

El nombre de creuers que arriba a Palma continua augmentant sense límit ni control. Segons les previsions de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB), el 2025 hi arribaran 541. Això suposa que hi desembarcaran més de 1,8 milions de passatgers, un augment de 47 creuers i de 41.000 turistes més respecte de l’any anterior. Aquesta quantitat ens apropa al rècord històric de 592 creuers registrat el 2019.

Aquest increment massiu, facilitat per la manca de regulació del govern del PP, posa en risc la sostenibilitat de Palma, n’agreuja la massificació i empitjora la salut i la qualitat de vida dels residents.

"El PP ha decidit deixar via lliure a la indústria dels creuers. Després de dos anys governant, s’excusen en la Mesa per a la Sostenibilitat per a no fer res. No podem seguir acceptant que es col·lapsin els nostres carrers, es contamini la nostra ciutat i es posin en risc els nostres recursos naturals mentre l’únic benefici se l’enduen les grans navilieres", ha denunciat Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma.

Un model que contamina i perjudica el petit comerç

Les conseqüències del turisme massiu de creuers són més que evidents. Parlam d’una gran contaminació ambiental i de la sobreexplotació dels recursos naturals: la petjada de carboni d’un creuer és superior a 12.000 cotxes i cadascun se’n du de Palma mig milió de litres d’aigua, reduint-ne la disponibilitat per als residents.

A més, el PP oblida l’impacte negatiu que tenen sobre el comerç local. Segons dades d’IBESTAT, la despesa mitjana d’un creuerista és de només 35 euros, molt baixa. I aquesta massificació i el tipus de botigues que en són el resultat provoquen el tancament del comerç tradicional. A més, amb l’augment dels creuers la saturació de la ciutat serà encara més insuportable, perquè es col·lapsarà el centre històric, fet que hi farà inviable la mobilitat, reduirà la qualitat de vida dels residents i afavorirà els processos d’expulsió dels residents del Centre. “No podem permetre que Palma sigui una parada exprés per a creueristes mentre els residents pateixen les conseqüències d’aquesta massificació", ha criticat Contreras.

El PP no ha fet res per regular la situació

Fins ara, un acord entre les navilieres i el Govern de les Illes Balears limitava l’arribada de creuers a un màxim de tres al dia, amb només un megacreuer (vaixells amb capacitat per a més de 5.000 passatgers). Aquest 2025, aquest acord desapareix, i el PP ha decidit no fer res per establir una nova regulació que limiti el creixement desmesurat d’aquest turisme. “Hem passat de tenir un límit insuficient a no tenir-ne cap, i el resultat serà un 2025 de massificació extrema", ha advertit el regidor.

MÉS per Palma exigeix mesures urgents per frenar aquesta indústria

Davant d’aquesta situació, MÉS per Palma ha presentat una proposició perquè el Ple de l’Ajuntament insti al govern municipal a regular de manera efectiva la indústria dels creuers i a reduir dràsticament el nombre de vaixells que arriben a Palma; a prohibir l’arribada dels megacreuers, que són els més contaminants i massificadors; a prioritzar un model turístic sostenible, que limiti el consum d’aigua i l’impacte ambiental d’aquesta indústria; i a col·laborar amb ciutats com Barcelona, Venècia i Marsella per establir marcs de regulació comuns i impulsar bones pràctiques.

"Necessitam posar límits pensant en els palmesans i no en les grans empreses del sector, abans que no sigui massa tard", ha conclòs Contreras.