Turisme Massiu

L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona alerta sobre la massificació turística d’aquest cap de setmana

L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona es mostra preocupada per l’arribada de 21.387 creueristes en tres dies a la ciutat. En concret, aquest divendres 7 d’octubre arribaran tres creuers de 3.800, 2.501 i 1.200 persones respectivament; el 9 d’octubre arriben dos creuers de 5.686 i 930 creueristes i dilluns 10 d’octubre arriben dos creuers més de 3.800 i 3.470 passatgers respectivament. Les cupaires assenyalen que aquests seran els dies amb més concentració de navilieres i creueristes de tota la temporada “amb l’impacte ambiental negatiu que això comporta i l’especulació i massificació turística que es perpetua a la nostra ciutat”. En aquest sentit, aquests creuers només estaran 10 hores amarrats a la terminal de Balears, “amb arribades a les 6 i 7 del matí, quan els passatgers encara dormen” i n’hi ha un que només hi serà durant cinc hores.

Les anticapitalistes expliquen que entre aquests set creuers n’hi ha tres de l’empresa Costa, un de MSC i un altre de Viking, “tres de les navilieres més contaminants i amb menys mesures de protecció ambiental”, segons la classificació que ha fet recentment NABU, Organització no governamental alemanya que actua per a la protecció de la natura al seu país d'origen i al nivell internacional.

Les cupaires també apunten que a tot plegat s’hi ha de sumar els nombrosos autocars llançadora que trasllades els visitants des de la terminal de Balears fins a punts més cèntrics de la ciutat. L’Assemblea Local de la CUP considera imprescindible estudiar la possibilitat que l’Ajuntament de Tarragona “reguli el trànsit de transport privat de les navilieres un cop es trobin fora del Port de Tarragona per tal de fomentar l’ús del transport públic de la ciutat”. Aquesta mesura, “no només afavoreix un impacte econòmic a la ciutat” sinó que també “ajudaria a disminuir la contaminació que comporta l’ús d’aquests vehicles”.

Finalment, l’Assemblea cupaire recorda que “estem davant d’un model caduc”, com ja s’ha demostrat en altres ciutats que porten anys patit els problemes derivats del turisme de creuers. A més, recorden que mentre a ciutats com Barcelona o Palma s’està començant a plantejar la limitació d’aquests vaixells, “a Tarragona s’està apostant per augmentar la seva acollida” i assenyalen que aquest turisme “té molt poc impacte econòmic a la ciutat però en canvi és altament contaminant”.