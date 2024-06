Es despengen dues persones del balcó d’un hotel per protestar contra la massificació turística a Barcelona

Aquest divendres, dues persones s’han penjat del balcó de l’hotel Antiga Casa Buenavista a Ronda Sant Antoni per tal de posar sobre la taula un conjunt de crítiques i reivindicacions contra el model turístic de la ciutat de Barcelona.

Sota el lema de “No vivim del turisme, el turisme viu de nosaltres” les dues persones penjades i la desena que els acompanyaven, en una acció de les organitzacions Arran i Endavant, han estat defensant que Barcelona ha arribat al seu límit en la subordinació a la indústria turística que està suposant l'expulsió tant material com simbòlica dels veïns de la ciutat.

Defensen que l’actual model de la marca Barcelona, defensant clarament per l’Ajuntament, implica un model insostenible que gentrifica, precaritza i destrueix el territori. A la vegada situen una crítica a les implicacions que té aquest model en l’ús social del català. Plantegen que la ciutat viu doblegada als interessos de la indústria turística i que això comporta una expulsió dels veïns i una privatització de l’espai en què la ciutat i la seva gent són una mercaderia més per al consum dels turistes.

L'acció que ha transcorregut durant una hora és l’inici d’una campanya que pretén fer una crida als moviments socials i al teixit veïnal així com a la resta de la població a batallar Barcelona per recuperar-la per a les seves classes populars.

En aquest sentit, les protestes contra la desfilada del Louis Vuitton al Parc Güell que ahir van acabar amb càrregues i detencions són una mostra clara del conflicte existent entre qui es beneficia d’aquest model i una majoria de la població que se’n veu perjudicada. En la línia del que van protagonitzar ahir les veïnes del Carmel o que estan fent la plataforma veïnal contra la Copa Amèrica plantegen la urgència d’assumir una batalla per la ciutat que es resolgui en favor de qui hi viu i no de qui hi especula.