Turisme massiu

Walter Benjamin ja parlava l'any 1930 de la possible massificació turística

L'estada de Benjamin a Eivissa es va produir just abans de l'ascens del nazisme a Alemanya. Aquest context afegeix un rerefons significatiu a la visita i als escrits. Tot això està recollit al llibre La destrucció del paradís? Eivissa, Walter Benjamin i el primer desenvolupament turístic dels historiadors Lluís Costa i Bruno Ferrer, editat per Punt i apart. Un llibre que no pot estar de més vigència, a la meitat de les protestes contra el turisme massiu i els seus impactes en la manca d'habitatge i altres problemes a llocs com Eivissa, Mallorca o Canàries.