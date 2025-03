Xarxa ferroviària

Plataformes d'usuaris de trens es mobilitzen per reclamar uns serveis dignes

Dissabte 22 de març al migdia hi haurà concentracions a les estacions de Lleida, Tarragona, Valls, Tortosa, Segur de Calafell, La Garriga i Cardedeu, sota el lema: Per un servei digne per tothom. Seguretat, eficiència i puntualitat.