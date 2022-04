La federació Xarxa Vendrellenca esta indignada amb la situació de Rodalies a la comarca i demana solucions a totes les administracions.

La Federació Xarxa Vendrellenca ha deixat palesa la seva indignació davant la situació de caos provocada per les obres de la línia de la R4 de Rodalies que esta generant molts problemes de connexió als usuaris del Baix Penedès. L’entitat considera que la situació de caos general que tenen en aquesta línia al dia a dia, ja genera perjudicis molts grues per la ciutadania del Baix Penedès, i ara hem de sumar-li les retallades del servei i empitjorament general del servei, per les obres que estan fent per l’administrador ferroviari.

Des de la Federació d’entitats veinals es vol mostrar el desacord amb aquesta situació i la demanda del compliment del servei de forma sencera, ja sigui amb trens o posant transport alternatiu per garantir la cobertura del servei per tothom. L’entitat s’ha dirigit a la Generalitat i ha demanat una reunió amb Rodalies de Catalunya per poder tractar la situació de les infraestructures ferroviàries envers les mancances de porxos de l’estació del nucli urbà Vendrell, la millora dels serveis de la línia R4 amb la sortida i arribada dels Vilafranca des de Sant Vicenç de Calders, o la millora de la interconnexió entre la línia R4 i R8 entre d’altres qüestions.

Des de l’entitat es demanarà una reunió amb el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Penedès Jaume Casañas, per posar sobre la taula les demandes de l’entitat amb la finalitat per que arribin a la taula de la mobilitat del Penedès. S’enviaran les reclamacions a David Alquezar Delegat del Govern de la Generalitat al Penedès i es parlarà amb grups de l’oposició al Parlament de Catalunya per tal de presentar una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya.

Des de l’entitat es vol mostra la absoluta indignació davant aquesta situació de caos generada per la Generalitat com a responsable de les freqüències i el Govern Central com administrador de les infraestructures i les obres, que estan generant perjudicis enormes a la ciutadania del Baix Penedès per que s’estan fent les cosses malament des de totes dues institucions que tenen abandonat al Baix Penedès