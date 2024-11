Rodalies

Concentració a l'estació Rodalies Vilassar de Mar

L’Alternativa d’Esquerres de Vilassar de Mar (Babord) conjuntament amb altres col·lectius de Vilassar de Mar, convoquen una concentració i xiulada al vestíbul de l’estació de rodalies dissabte 30 de novembre de 2024 a les 11h.

Babord reclamen que es posi solució ja a les incidències amb els ascensors que garanteixen l’accessibilitat de tothom a les andanes de l’estació de rodalies i, mentres no sigui possible una solució definitiva, s’habiliti un accés directe (porta oberta) entre l’andana sentit Mataró i el passeig marítim.

L’accessibilitat al Transport Públic en general i en particular a la xarxa ferroviària és un requeriment bàsic per a que sigui un servei d'ús universal. Idealment el propi disseny de les estacions hauria de plantejar-se ja d’entrada des de la perspectiva de la inclusivitat, però sovint ens trobem estacions que no eren inclusives i que ha calgut adaptar amb el temps. Una de les adaptacions més comunes per salvar els desnivells de canvi d’andana són els ascensors.

Consideren "intolerable que els ascensors de l’estació de Rodalies de Vilassar de Mar no estiguin disponibles des de fa 10 mesos, impossibilitant així l’ús de l’estació tant a persones que viatgin direcció Mataró com a persones que vinguin de Barcelona. La manca de resposta a les reclamacions de les usuàries i usuaris del servei de rodalies és també representatiu de la manca d’atenció per part de l’operadora RENFE a la qualitat del servei de Rodalies".

Exigeixen que cal buscar doncs una solució, encara que sigui provisional, que permeti l’accés universal a aquesta andana. En aquest sentit, el passat Ple de setembre, es va aprovar per unanimitat la moció presentada per Babord “per resoldre temporalment l’accessibilitat de l’estació de rodalies de Vilassar de Mar”, on es proposava reobrir un accés directe al passeig marítim des de l’andana sentit Mataró mentre no se substitueix l’ascensor espatllat ni es construeixen les rampes. A dia d’avui aquesta actuació ràpida i senzilla tampoc no s’ha dut a terme.