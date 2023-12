Rodalies

Exigeixen una rectificació al Ministeri espanyol de Foment sobre inversions equivocades i estacions fantasma a Rodalies

Ecologistes en Acció ha expressat que és sobradament conegut el dèficit d’inversió de l’Estat espanyol en la xarxa de Rodalies de Catalunya, que en dècades acumula un dèficit greu d’actuacions de manteniment i millora, i que pràcticament no s’ha ampliat des de fa 50 anys, amb línies que triguen el mateix en fer el recorregut avui que al 1900, com la R3 de Puigcerdà o la R4 a Manresa.

La Línia R2 sud és una de les més intensament usades per la ciutadania del Baix Llobregat i el Garraf, en els seus desplaçaments regulars a Barcelona i altres ciutats. I una de les que acumulen greus deficiències que es manifesten en forma d’avaries continuades (la del passat mes de maig pel «llamp» inexistent va ser molt greu, i n’hi ha habitualment desenes de menors, i endarreriments freqüents.

El Ministeri espanyol de Foment, dirigit fins fa pocs dies per l’exalcaldessa de Gavà Raquel Sànchez, en lloc d’executar una forta inversió en la línia R2sud i a la resta de xarxa de rodalies, va anunciar a bombo i platerets una nova estació entre Gavà i Castelldefels. Una estació que es pot qualificar de «fantasma» perquè donaria servei bàsicament a ningú, atès que s’ubica en un paratge sense població propera, a només 1,9km de l’estació de Castelldefels i a 2km de la de Gavà. Per tant, hi hauria 3 estacions en només 4 km. La construcció d’aquesta estació suposaria que el trajecte de la R2 encara s’alentiria més en haver de fer més parades, i empitjoraria un servei que part del dia disposa de només 4 viatges per sentit, i que acumula importants necessitats molt més urgents que la construcció de noves estacions:

Manca de manteniment de la infraestructura que provoca accidents i avaries amb freqüents endarreriments.

Baixa freqüència (4 serveis/hora en franges vall i 6-8 en hores punta). Finalització dels serveis aviat (darrer servei de Castelldefels a Bcn-Sants a les 22:37, i de Sants a Castelldefels a les 00:06).

Dèficits crònics a les estacions, amb escales mecàniques avariades amb freqüència, dèficit d’informació als passatgers, guixetes sense personal, etc.

No hi ha projecte per desdoblar les actuals dues vies en 4, per a un corredor ferroviari d’alta saturació, que hauria de tenir un ramal exclusiu de rodalies (Sants-Castelldefels, amb freqüència de metro) i un altre per mig i llarg recorregut i mercaderies.

Una estació que, per tant, empitjora el servei i desvia diners d’inversions molt més urgents per al funcionament òptim de Rodalies. Ecologistes en Acció consideren que les obres estan estretament vinculades al controvertit projecte urbanístic del Pla de Ponent: la mastodòntica urbanització de 200ha que destruiria amb 5.000 nous habitatges un paratge natural i agrari clau pel seu paper connector ecològic entre el massís del Garraf i el delta del Llobregat, amenaçat pel continu urbà, tal com indica el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, vegeu mapa annex). Un projecte que és la mesura estrella del govern municipal de Gavà des de fa dues dècades, i al qual han lligat el seu prestigi i futur polític tant Raquel Sánchez com l’actual alcaldessa, Gemma Badia. Un pla amb fortíssima contestació social (la Plataforma Aturem el Pla de Ponent porta dècades d’oposició), gran impacte ambiental i que es troba en aquests moments als tribunals pendent de judici. Cal recordar que el Pla de Ponent acumula més de 15 anys d’endarreriment (havien d’haver-se finalitzat el 2017 els 5000 habitatges i hores d’ara únicament s’hi han construit 3 edificis de promoció pública), i que està àmpliament qüestionat tant per sectors socials del territori, com polítics i tècnics de totes les administracions i àmbits. Fins i tot el veí Ajuntament de Castelldefels s’ha mostrat contrari al Pla de Ponent, en paraules del seu Alcalde.

En aquests moments, el Ministeri està portant a terme les obres prèvies a la construcció de l’estació, amb una eliminació de la vegetació de la zona i el treball de maquinària. Es desconeix el projecte, el seu cost, i les actuacions ambientals correctives o de minimització de l’impacte que hagi previst el Ministeri espanyol i ADIF.

Les Agulles – Ecologistes en Acció lamenta decisions com aquesta del Govern d’Espanya al territori del Baix Llobregat, afectant l’entorn natural, empitjorant el servei de tren i ignorant les necessitats reals de millora del transport públic, i reclama a ADIF l’aturada immediata de les obres, que es descarti el projecte de nova estació i que s’inverteixi en la millora de la xarxa de rodalies atenent a les necessitats expressades més amunt.