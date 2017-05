Infraestructures

La CUP Pedreguer a favor del tren de rodalies Gandia-Dénia paral·lel a l'AP7

La formació dóna suport a la concentració que tindrà lloc demà divendres 5 de maig a Dénia per demanar el tren Gandia-Dénia . Serà a les 19:00 hores al carrer La Via amb el lema “Volem el tren”.

La CUP Pedreguer es posiciona a favor del tren de rodalies Gandia-Dénia perquè és necessari un transport públic, de qualitat, gratuït, que vertebre la comarca i el país i que a més siga el més ecològic i sostenible possible.

Pêr a la formació l’única opció que compagina l’existència de la línia Gandia-Dénia amb el respecte pel territori, és la que el seu traçat va paral·lel a l’autopista i la carretera N332.

L’estudi del Ministerio de Fomento presentat sols planteja 3 alternatives al traçat, i totes elles voregen la muntanya de La Sella, dividint el terme de Pedreguer en més troços dels necessaris si el traçat seguira paral·lel a l’AP7 i N332.

En eixe sentit, al plenari de l’Ajuntament de Pedreguer del 28/07/2016 es va aprovar per unanimitat presentar les al·legacions per a demanar que l’opció del traçat que va paral·lel a l’AP7 i N332 tornara a aparéixer als informes, ja que a este últim document ja no apareixia.

L’argument que planteja la CUP és “ la importancia y la alta demanda que genera el núcleo de población de Denia ”, què sols és el 23% de la població empadronada a la comarca i a pesar que el traçat paral·lel també uniria Gandia amb Dénia. A més, exigeix la gestió pública i gratuïta del tren, posant-lo al servei de les classes populars i demana a tota la població de la Marina Alta, així com als seus Ajuntaments que es sumen a la demanda de traçat paral·lel a l’autopista.