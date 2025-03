Rodalies i TGV

La CUP demana la dimissió de la consellera Sílvia Panque arran del caos de Rodalies

«Avui la CUP demanem la dimissió immediata de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Entenem que aquest despropòsit té responsables directes que no estan assumint la tasca que els hi pertoca, que és vetllar pel benestar dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país»

«Des de l'inici d'aquesta legislatura vam demanar al Govern que no creés una macro-conselleria amb temes claus per al país, com ara mobilitat, habitatge, transició ecològica. I ara es veu com teníem raó. Tenim una macro-conselleria que no està fent la seva feina» Dani Cornellà, diputat de la CUP-DT

El diputat de la CUP al Parlament també ha expressat que les últimes afectacions provocades com les incidències a l’R3, els trens que “desapareixen” de l’R11 o els retards constants són hereves d’un “mal endèmic” per la falta d’inversió a Catalunya i situa el PSC com el principal responsable. El diputat reclama “més accions per millorar la xarxa de ferrocarril i menys estacions d’AVE”. Concretament a les Comarques Gironines, l’actual govern del PSC “està més centrat a defensar la construcció d’una nova estació d’AVE a Vilobí d’Onyar que a invertir en la millora de la xarxa de ferrocarril”, segons Cornellà. El Ministeri de Transports acaba d’aprovar definitivament l’estudi informatiu d’aquesta nova estació i una passarel·la de vianants elevada per connectar-la amb l’aeroport. En total, una inversió de 126 milions d’euros. Segons el diputat, aquesta nova estació d’AVE es fa, bàsicament, per aportar molts més turistes cap a Barcelona i així, “augmentar fins a nivells infinits la massificació turística del país”.

La CUP defensa un canvi de model que es centri en l’impuls del transport públic i en concret del ferrocarril, amb una aposta pels projectes trens-tram (Girona-Banyoles-Olot, Costa Brava-Gavarres, Figueres-Castelló d’Empúries-Roses i Lloret de Mar-Blanes) amb l'objectiu de treballar per la mobilitat de la població i no per continuar agreujant la massificació turística. Aquesta provoca “greus problemes per accedir a un habitatge, llocs de feina precaris, la pèrdua de l’ús del català i un increment de les emissions de CO2”, segons Cornellà.

Per altra banda, la CUP, juntament amb ERC i els Comuns, ha registrat una sol·licitud per realitzar un ple monogràfic al Parlament sobre l’estat del servei de Rodalies i les ‘múltiples i continuades incidències’ de la xarxa ferroviària catalana. Els tres grups demanen que el Govern doni explicacions sobre la situació i, en particular, sobre la xarxa de mitjana distància i la de rodalies, així com conèixer quines accions de millora de la xarxa té previstes l’executiu. Finalment, es debatria a la cambra sobre les mesures per impulsar i millorar la xarxa ferroviària, establir una calendarització d'aquestes i abordar el traspàs integral de Rodalies.