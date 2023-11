LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP recrimina a la Generalitat el topònim en francès de Cervera de la Marenda en el servei de Rodalies de Catalunya

La diputada de la CUP Montserrat Vinyets Pagès ha registrat a la Mesa del Parlament una pregunta recriminant l’ús de toponímia en francès per municipis catalans del nord al servei de Rodalies. En particular, ha assenyalat la contradicció entre la bona praxi a la línia R3, on l’estació nord-catalana s’anuncia en català, i el cas de Cervera de la Marenda, que consta com a Cerbère a la R11. Com afirma la diputada de la formació independentista “una de les competències de la Generalitat en el servei de Rodalies de Catalunya és la de la gestió de la informació sobre aquest als usuaris.”



La CUP denuncia la falta de compromís de l’actual govern de la Generalitat en la construcció dels Països Catalans, especialment en la seva relació amb la Catalunya del Nord. Reivindiquen l’ús de toponímia en català malgrat la imposició per part de l’estat francès de les denominacions franceses.