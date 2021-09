Rodalies

Decidim País Valencià! felicita la decisió del Consell de reclamar el traspàs de la gestió de rodalies

La coordinadora de l’entitat, Zahia Guidoum ha declarat: “Les rodalies afecten enormement la qualitat de vida del poble valencià, l’actual gestió deteriora diàriament la vida de moltes persones amb retards constants, pèrdua d'hores de treball i estudi, cites mèdiques cancel·lades, entre d’altres. Provocant també que els usuaris de la xarxa minven i desviant-los a automòbils o d'altres alternatives menys sostenibles que el ferrocarril, amb els efectes negatius que allò comporta per al medi ambient en un context d’emergència climàtica.

Per això, a Decidim ens congratulem d’aquesta decisió, que seria impensable sense la pressió popular que la societat civil hem exercit els últims anys. Ens cal però reiterar que aquest traspàs de gestió urgent per a salvar la nostra xarxa ferroviària ha d’anar acompanyat de la partida pressupostària necessària per a la seua viabilitat”.