Renfe

Acte de protesta aTarragona contra l'espoli a Rodalies

Jordi Pesarrodona, secretari general d’Accions al Territori de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), conjuntament amb socis de Tarragona i d’altres poblacions afectats per Rodalies, així com socis de la Sectorial de la Gent Gran de l’ANC, han denunciat com l’espoli espanyol afecta greument tot el servei de Rodalies. L’acció de denúncia ha tingut com escenari l’estació de Rodalies de Tarragona entre les 8 h i les 10 d’aquest matí. Per a Pesarrodona, “L’Estat espanyol ha deixat d’invertir 3.600 m€ els darrers anys, això ja no és espoli, és directament un robatori”.

Els usuaris de Rodalies de Tarragona han rebut informació amb fulletons i el còmic “Fart de Rodalies”, on es detallen els perjudicis diaris que ocasiona el deficient funcionament, així com les millores que es podrien dur a terme en molts punts de la xarxa.

Amb acció com aquesta, l’ANC vol evidenciar com podria millorar el servei de Rodalies, que diàriament utilitzen milers de catalans, si els diners que l’Estat espanyol espolia anualment -calculat en més de 20.000 M€- romanguessin al nostre país.

Aquestes manifestacions de denúncia es van iniciar al setembre de l’any passat i són la continuació de la campanya “L’espoli espanyol RESTA”. Anteriorment, hi ha hagut actes de denúncia a les estacions del passeig de Gràcia, Sants, Sant Andreu-L’Arenal de Barcelona, l’Hospitalet, Mataró, Masnou, Castelldefels, Sitges i Reus, entre d’altres. Les manifestacions s'efectuen sense alterar en cap moment el normal funcionament dels viatgers i dels serveis habituals de Rodalies, quan funcionen.