En defensa del territori

La Plataforma Aturem Hard Rock protestem contra la visita de Pere Aragonès a Reus

Aquest dimecres membres de la Plataforma Aturem Hard Rock hem protestat contra la visita de Pere Aragonès a les comarques del Camp per ser un dels responsables directes que el projecte de Hard Rock segueixi en peu i per la seva negativa a enterrar-lo definitivament.

Els pressupostos de l’any 2022, elaborats en part per Pere Aragonès sent Conseller d’economia i aprovats durant els primers mesos de la seva presidència incloïen els 120 Milions d’euros per la compra dels terrenys del CRT a La Caixa on s’hauria d’ubicar el megaprojecte de Hard Rock, representant el 52% del total de la inversió destinada al Camp d’aquells pressupostos. El mateix Aragonès i l’equip de govern, durant les últimes setmanes han insistit en la necessitat de dur a terme el projecte i, segons ells “fer-lo bé”, demostrant que no tenen cap consideració cap a les veïnes del Camp que patirem les conseqüències d’un projecte que incentiva la ludopatia, posa en risc els únics espais naturals de la zona i aposta per un model econòmic empobridor que no genera riquesa per les treballadores.

Hem exigit al President Aragonès que no es plegui als interessos de la patronal i les grans empreses i, no només deixi fora dels pressupostos el projecte, sinó que l’enterri d’una vegada per totes, revocant la llicència de casino, no aprovant el Pla Director Urbanístic i retirant l’INCASÒL d’una operació privada. Hem reclamat que destini els 120 Milions d’euros a enfortir els serveis públics i a impulsar una economia que posi al centre les veïnes i el territori i s’anyulli de macroprojectes especulatius.

En l’acció hem llençat fitxes fitxes de casino amb les cares dels principals membres de la foto de la vergonya que donen suport a trinxar el territori i explotar les treballadores pel seu benefici, hem mostrat pancartes en contra del Hard Rock i hem interpel·lat directament al President per a que respongui si aquest és el seu projecte per al Camp.

Aquesta acció només és la continuació de la campanya iniciada els últims mesos i que seguirà escalant fins a la gran mobilització d’aquest 2023 i fins construir un moviment ciutadà organitzat que defensi la nostra terra i les nostres vides.