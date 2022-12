La Plataforma Aturem Hard Rock fa una crida a enfortir loposició al projecte

La Plataforma Aturem Hard Rock celebra que, ahir, a l’última sessió de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, no s’inclogués a l’ordre del dia l’aprovació del Pla Director Urbanístic del Consorci Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, on s’hauria d’ubicar el futur projecte de Hard Rock. Aquesta absència és gràcies a que, des de la Plataforma, fam fer públic l’informe del Departament d’Acció Climàtica que posava en dubte els punts fonamentals d’aquest projecte.

Segons alguns representants institucionals i les informacions rebudes per la Plataforma al mes d’octubre, la Comissió pretenia aprovar definitivament el PDU a la sessió del mes d’octubre però, després de la publicació i roda de premsa presentant l’Informe desfavorable, es van veure obligats a modificar l’ordre del dia i a aplaçar aquesta aprovació. Avui, després que ahir es celebrés la última sessió de l’any i l’aprovació del PDU tornés a no estar en l’ordre del dia, podem reivindicar que l’acció persistent i la pressió per part d’Aturem Hard Rock està tenint l’efecte que esperàvem: endarrerir el projecte fins que puguem donar l’estocada final i acabar, d’una vegada per totes, amb aquest i qualsevol que tingui les mateixes característiques.

Aquesta passada setmana, veuen també com la patronal turística i empresarial, partits polítics i un total de zero entitats veïnals o socials, corrien a treure un manifest plagat de dades esbiaixades i inconsistents, i a fer-se fotos intentant demostrar una unió fictícia a favor de l’especulació, a favor d’un model econòmic que ens està precaritzant i empobrint i a favor de regalar milions d’euros a La Caixa amb una requalificació de terrenys. Recordem, que entre els dos principals representants d’aquest acte, els alcaldes de Vila-seca i Salou, tenen una disputa oberta que és clau per al desenvolupament d’aquest projecte i que, difícilment, podran posar-se d’acord.

Diuen que ara els hi toca seguir marcant el camí i seguir construint l’organització popular en contra de l’enèssim atac al Camp. Per això, volen emplaçar a tots els col·lectius i plataformes veïnals, socials, ecologistes, i a tota la població del Camp, a assistir a l’acte del proper dilluns dia 19, a les 19h, a l’Antiga Audiència de Tarragona. En aquest acte es farà una taula rodona amb: en Joan Pons, jurista ambiental i ex-portaveu de la Plataforma; Santiago Hinojosa, de l’associació ASTACA especialistes en ludopatia i addiccions socials; i Elena Idoate, economista del Seminari Taifa. Després de la taula rodona explicarem totes les noves accions que té prevista la Plataforma per als propers mesos, les adhesions al manifest durant aquests últims mesos i també anunciarem una nova via de lluita en l’àmbit judicial.