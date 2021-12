El Govern va pagar 108.398,18 durant el 2021 per impulsar el projecte de Hard Rock -Bcn World

Segons informacions a les quals ha tingut accés Aturem Bcn World i el GEPEC-EdC, el Govern de la Generalitat, a través de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), ha gastat durant el 2021 un mínim de 108.398,18 € en contractes per elaborar el nou planejament urbanístic pel projecte de Hard Rock – Bcn World.

Lluny queden les afirmacions que repetidament han fet consellers del Govern i el propi president de la Generalitat, en les què s’assegurava que no es destinaria “ni un sol euro públic” al projecte de Hard Rock – Bcn World. Aquest fet també deixaria en paper mullat alguns acords adoptats amb determinades forces polítiques, amb les quals es pretenia assegurar que no hi hauria despesa pública en aquest projecte.

Concretament, les despeses han estat treballs, estudis i informes pel nou Pla Director Urbanístic. Totes les despeses han estat per la via del contracte menor, és a dir, inferiors a 15.000 €, fet pel qual no han estat publicitats. A continuació fem una relació de les despeses adjudicades a diferents consultories externes:

- Pla de compensació ambiental de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 14.870,00 €.

- Estudi de permeabilització ecològica de la Carretera C-31B i TV-3148 del sector 1-CTI per a la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 8.468,90 €.

- Treballs de suport gràfic, suport al redactat normatiu i de la memòria d’ordenació per a la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 11.500,00 €.

- Estudi d’avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 9.600,00 €.

- Redacció del model d’ordenació general dels espais lliures i equipaments públics, i la seva integració amb la vialitat del sector 1-CTI de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 11.940,00 €.

- Estudi de pacificació del corredor de la C-31B entre l’Avinguda Pere Molas i la Carretera de la Pineda als termes municipals de Vila-seca i Salou, dins l’àmbit del PDU del CRT i en relació a la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 11.155,51 €.