Les Assemblees locals de la CUP al Camp reclamen que es decarti definitivament el projecte Hard Rock

Després que la Plataforma Aturem Hard Rock hagi fet públic l’informe del Departament d’Acció Climàtica que invalida la modificació del PDU del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, les CUP del Camp reclamen al govern de la Generalitat que posi fi a un projecte que segons els anticapitalistes “atempta contra el medi ambient i la salut pública perquè es basa en un model de precarietat laboral”, tal com l’ha descrit la diputada tarragonina Laia Estrada.

En aquest sentit, la CUP, igual com va fer la Plataforma Aturem Hard Rock i l’organització ecologista GEPEC-EdC, també va presentar diferents al·legacions contra la modificació del Pla Director Urbanístic, per això celebra que l’informe del Departament sigui tan clarificador. Tanmateix, la formació anticapitalista planteja que encara caldria anar més enllà donada la insostenibilitat del model econòmic en el que es basa aquest projecte, el mateix model turístic de la Costa Daurada, en un territori que depèn completament de l’aigua del Siurana, l’Ebre i de l’energia que es produeix al sud de les comarques del Camp. Així com també suposa “allargar l’agonia d’un model econòmic obsolet i que genera grans desigualtats socials”.

Un cop més, Estrada recorda que al darrere del projecte Hard Rock, només hi ha la voluntat de “salvar els mobles a La Caixa, per donar ús a uns terrenys que fa dècades que estan completament abandonats”. Només així, assegura, s’entén que la Generalitat hagi convertit l’Incasòl en un “promotor immobiliari i creditor, disposat a adquirir els terrenys per 120 milions d’euros, per cedir-los posteriorment a Hard Rock i, que aquests, els pugui pagar en còmodes terminis”.