Un centenar de persones de renom signen un manifest contra del megaprojecte turístic Hard Rock

La Plataforma Aturem Hard Rock presentem el manifest “No juguem, Aturem Hard Rock” en contra del megaprojecte turístic amb la signatura d’un centenar de signatures de persones de renom del Camp i d’àmbit Nacional Davant la possible aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou el proper 14 de desembre per part de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, la Plataforma Aturem Hard Rock presentem el manifest “No Juguem, Aturem Hard Rock” en un acte a la Lleialtat Santsenca. Aquest manifest ja compta amb la signatura d’un centenar de personalitats de tots els àmbits socials. En l’àmbit polític han signat persones de diversos colors polítics com en Ruben Wagensberg, la Jenn Díaz, en Ferran Civit, la Laia Estrada, l’Anna Gabriel, en David Fernández o la Jessica Albiach. De l’àmbit social i cultural comptem amb l’adhesió de Jordi Borràs, d’Albano Dante Fachín, Lluís Gavaldà, Joan Reig, Joan Magrané o Jordi Martí. i de l’àmbit acadèmic persones com l’Eudald Carbonell, en Segi Saladié, en Jose Mansilla o el Dr. Antonio Russo. Aquest projecte, que va néixer al 2012 amb el govern d’Artur Mas ha anat passant per diferents noms, diferents inversors i molts entrebancs normatius. Tot i així, el complex segueix amb les mateixes bases que fa 10 anys: hotels, botigues de luxe, una macropiscina i un dels casinos més grans d’Europa com a principal reclam. Sorprenentment, o no tant per alguns, La Caixa i la Generalitat s’entesten a continuar apostant per un projecte fallit, fins i tot després que el TSJC tombés l’anterior PDU arrel del recurs presentat per la nostra Plataforma . Hem rebut promeses de llocs de feina, promeses d’una pluja de milions, promeses d’arribada massiva de turistes… Sent un dels territoris més turístics d’Europa, amb uns serveis públics al límit i un model en declivi, tenim una oportunitat per repensar quin tipus d’economia i de vida volem. Les demandes: La retirada immediata del projecte de Hard Rock o qualsevol altre derivat amb les mateixes característiques

La construcció d’una alternativa al model turístic de la Costa Daurada

Destinar els 120 milions d’euros de l’INCASÒL per a canviar el model socioeconòmic de les comarques Camp, respectant el territori i valorant les vides de les veïnes.

Deixar d’utilitzar el planejament urbanístic per a beneficiar a les grans fortunes

Els arguments que exposem al manifest i sobre els quals fonamentem la nostra oposició al projecte, es poden dividir en quatre eixos:

- Emergència climàtica i protecció dels espais naturals. La ubicació del complex hoteler es situa al costat de la Séquia Major, un espai integrat al Pla d’Espais d’Interès Natural i a la Xarxa Natura 2000, i els Prats d’Albinyana, també de la Xarxa Natura 2000. Són espais molt importants i gairebé els únics protegits de tota la zona, la construcció de Hard Rock suposaria destruir els últims reductes de biodiversitat. Per altra banda, el consum de recursos desmesurat del complex no es pot sostenir robant més aigua de l’Ebre i produint energia en renovables del Sud de Catalunya.

- Model econòmic. Del 2009 al 2019, la Costa Daurada ha augmentat més d’un 100% la quantitat de turistes rebuts, de 2 a 5 milions de turistes anuals, mentre el poder adquisitiu ha disminuït més d’un 2’5% de mitjana en el mateix període. No té sentit seguir abocant diners i inversions a un model fràgil i obsolet que fa més de 60 anys que explotem i que està demostrant que no ens aporta riquesa pel territori ni per les persones.

- Salut mental i acció contra la ludopatia. Un 5% dels adolescents tenen problemes amb el joc. El 2017 la prevalença del joc problemàtic al conjunt de la societat catalana era d’un 2’7%. Tal com ha alertat diverses vegades l’Associació Catalana En Contra de les Addiccions Socials, la construcció d’un casino en una zona de classe treballadora en un context de crisi econòmica és una situació idònia per al creixement de la ludopatia.

- Acció de l’INCASÒL. La venda dels terrenys, propietat de La Caixa, no es fa directament a Hard Rock, sinó que la Generalitat paga per avançat els 120 milions d’euros i, després, ven els terrenys en un contracte que no ofereix garanties suficients perquè Hard Rock pagui, ni al complet ni a l’instant. Cal recordar que els terrenys van ser expropiats forçosament per 30€ el metre quadrat i, després de requalificar-los, els volen vendre per més de 100€ el m2.

El Camp no necessita un projecte d’aquesta magnitud, necessitem repensar el model econòmic i de vida pel qual volem apostar per un futur on poder gaudir d’un sistema que ens permeti generar riquesa pels habitants de forma responsable amb el medi ambient i posant la vida al centre. Tenim una oportunitat per decidir com volem viure. Perquè per ells, és un joc, per naltros, la vida.

Així, anunciem que seguim amb la campanya per aturar d’una vegada per totes aquest megraprojecte i que tenim més informació preparada i més actes per seguir la lluita. El dilluns 19 de desembre, a les 19h celebrarem, a Tarragona, els 10 anys de lluita de la Plataforma.