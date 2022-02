en defensa del territori

"Aturem Bcn World" anuncia accions contra el nou Pla Director Urbanístic del projecte Hard Rock

Després que la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona hagi aprovat inicialment el nou Pla Director Urbanístic (PDU) del projecte Hard Rock, des de la plataforma Aturem Bcn World s’anuncia que properament s’analitzarà a fons el contingut del nou PDU per tal de presentar-hi al·legacions i, si escau en un futur, un nou recurs contenciós administratiu. Des de la plataforma es considera que malgrat l’exclusió de la zona de risc químic, l’objectiu del PDU segueix sent el mateix, que no és altre que donar sortida a uns terrenys de la Caixa per encabir-hi un gran complex turístic fonamentat en el joc i la precarietat.

La Plataforma ha remarca que el nou PDU segueix acompanyat dels incompliments en matèria de disponibilitat dels terrenys, la qual Hard Rock encara no ha garantit, incomplint així l’adjudicació de la llicència de casino que li va atorgar el Departament d’Economia de la Generalitat. També segueix en vigor la intenció del Govern, a través de l’INCASOL, d’entrar en l’operació de compravenda dels terrenys de la Caixa, posant en risc 120 milions d’euros públics.

Les noves disputes entre els Ajuntament de Salou i el de Vila-seca pel repartiment dels beneficis fiscals que suposadament hauria de donar el projecte, són un nou exemple d’un projecte que des del 2012 només fa que acumular batalles polítiques i desacords socials. Símptoma que és un projecte sense el suposat consens amb el qual es bateja.

Per altra banda, des d’Aturem Bcn World s’informa que la plataforma ha iniciat un procés pel qual es teixiran noves aliances socials, polítiques i econòmiques per tal de revertir un model de desenvolupament turístic que, arreu de Catalunya, implica uns elevats impactes ambientals i socials. En aquest sentit, properament es rellançarà la plataforma amb noves persones, nova imatge gràfica i un nou impuls per revertir, d’una vegada per totes, Bcn World, Hard Rock o qualsevol altre projecte que atempti contra el territori i el seu desenvolupament sostenible.