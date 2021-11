especulació urbanística

La CUP Tarragona vol que el Ple rebutgi el projecte del Hard Rock

La formació ha presentat una moció a l’Ajuntament de Tarragona per aturar el projecte del BCNWorld, ara Hard Rock. Les cupaires volen que el Consell Plenari es posicioni davant un projecte que perpetua un model turístic “obsolet i nociu pel territori, que fomenta la ludopatia i la precarietat laboral”.

La CUP assenyala que en aquesta operació la Generalitat pretén actuar de promotora i creditora, avançant a través de l’INCASÒL el 80% dels diners per efectuar la compra-venda “d’uns terrenys tòxics de La Caixa”, permetent que Hard Rock “vagi pagant de manera periodificada”. En aquest sentit, la regidora Eva Miguel recorda que el 18 de gener d’aquest any la CUP “vam denunciar a l’Oficina Antifrau les presumptes irregularitats del Govern de la Generalitat en l’impuls del macrocomplex d’oci Bcn World, que s’ubicaria entre Vila-seca i Salou”.

Un any després de la nul·litat parcial del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu Turístic (CTI) de Vila-seca i Salou, el nou PDU es troba en una fase molt inicial de redacció. És per això que la CUP vol acordar instar la Generalitat a no tramitar el nou Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou “i així aturar definitivament el projecte del Hard Rock”, ha exposat la regidora Miguel.

Amb tot, fa dos dies el Govern de la Generalitat va anunciar una partida de 120.000.000 d’euros per comprar els terrenys de La Caixa a través d’INCASÒL pel futur Hard Rock, “ni més ni menys que la meitat de les inversions previstes a les nostres comarques”. Les anticapitalistes volen que el Ple acordi instar la Generalitat a no incloure en els propers pressupostos la partida de 120.000.000€ per a la compra dels terrenys de La Caixa a través d’INCASÒL. A més, com explica la regidora Inés Solé, “també volen que la Generalitat obri el debat sobre el model de desenvolupament econòmic que vol i necessita el Camp” davant l’actual model turístic “depredador, de sol i platja i de compres i casinos, com és el projecte del Hard Rock”