La plataforma Aturem Hard Rock anuncia una gran mobilització al 2023

Coincidint amb 10è aniversari de la presentació de la Plataforma Aturem Hard Rock en contra de la implantació d’un macroprojecte recreatiu i turístic al Camp de Tarragona s'ha anunciat la intensificació de la lluita a diferents nivells. D'entrada amb ecursos administratius i judicials a través d’una petició de revocació i una petició de caducitat sobre la llicència de casino atorgada a Hard Rock, actualment caducada i fora dels terminis exigits al concurs públic per l'atorgament de la llicència. També reforcen l’oposició popular al projecte amb l’ampli suport al manifest “No juguem, aturem Hard Rock” que ja agrupa més de 50 col·lectius sindicals, socials, econòmics i ecologistes (com CGT, La Intersindical, Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Greenpeace o la Xarxa d’Economia Social i Solidària) i més de mig miler de signatures individuals, des de treballadors del turisme, activistes, doctors en economia o polítics. I aprofitem aquesta força social per organitzar una gran mobilització a aquest 2023, per reivindicar que el futur del Camp no es ven.

Allò el que va començar anomenant-se Eurovegas, més tard Barcelona World i actualment Hard Rock. Per aquest motiu es van reunir ahir a l’Antiga Audiència de Tarragona, per fer un repàs d’aquests 10 anys i encaminar el futur dels mesos que venen.

L’impacte en l’entorn natural, en el model econòmic i la promoció del joc són tres dels principals motius, entre d’altres, que fonamenten la nostra oposició al projecte. És per això que avui hem comptat amb tres persones expertes en aquests àmbits que han posat sobre la taula les conseqüències reals per la població del Camp que comportaria la construcció d’un projecte com el Hard Rock: Joan Pons, ambientòleg especialitzat en dret ambiental i ex-portaveu de la Plataforma; Santiago Hinojosa, de l’associació de tractament de les addiccions socials ASTACA, especialistes en ludopatia; i Elena Idoate, economista i diplomada en Economia Internacional i desenvolupament econòmic i membre del Seminari d’Economia Taifa.

La destrucció dels espais naturals protegits de la Sèquia Major i els Prats d’Albinyana, el consum excessiu de recursos energètics i hídrics, la càrrega d’addicció social sobre la població local, la reducció del poder adquisitiu de les famílies o la precarietat dels llocs de treball del sector turístic són alguns dels arguments presentats a la taula rodona en oposició al projecte del Hard Rock.

També han comptat amb el suport de les plataformes Stop Jocs Olímpics d’Hivern i Zeroport amb uns vídeos reproduïts al final de la taula rodona.

Ens troben davant d’uns mesos decisius pel futur del projecte, hi ha sobre la taula l’aprovació del Pla Director Urbanístic, que suposaria la compra automàtica dels terrenys per part de la Generalitat i la suposada venta a Hard Rock per a construir el complex.