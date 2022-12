Especulació

La CUP-Amunt votarà en contra de la moció en suport del Hard Rock al Consell Comarcal del Tarragonès

El proper dia 27 de desembre tindrà lloc el Consell Plenari del Consell Comarcal del Tarragonès on es presenta una moció dels Grups Comarcals PSC i Junts de suport al manifest dels sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre demanant l’aprovació definitiva del PDU que ha de permetre en desenvolupament del projecte de Hard Rock. El Grup Comarcal CUP-Amunt es mostra sorprès que es presenti a debat aquesta moció “quan a l’acte de presentació d’aquest manifest, ja es va presentar el Consell Comarcal com a ens adherit” i, a més, “va participar de la foto de la vergonya a la Cambra de Comerç”.

La consellera comarcal, Eva Miguel, ha explicat que el partits del govern comarcal “han decidit utilitzar el Consell Comarcal, sense passar-ho abans pel Ple, com a eina per posicionar-se a favor de la patronal hotelera, el lobby turístic, els grans empresaris i els interessos de La Caixa”. Per la cupaire “així es demostra que aquest manifest només ha estat signat o bé per entitats polítiques, per empreses o per la patronal, ni una sola entitat veïnal, entitat ecologista o moviment social hi ha donat suport”.

Per últim, la consellera Miguel ha exposat que “l’única aposta per aquest projecte ha de ser la seva total anul·lació, cal enterrar d’una vegada per totes l’enèsim atac contra el territori, perquè ataca la salut pública, empitjora les condicions de vida, malmet el medi ambient i només afavoreix el gran capital”.