Especulació

La Plataforma Aturem Hard Rock exigeix que s'abandoni el projecte

El març passat la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar inicialment la modificació del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic als municipis de Vila-seca i Salou, per tal de poder-hi encabir el projecte de Hard Rock. Des de la Plataforma Aturem Hard Rock hem tingut accés a l’informe del departament d’Acció Climàtica el qual és desfavorable a la modificació i crítica durament el PDU presentat per no complir els mínims criteris de protecció ambiental. En conseqüència, l’aprovació definitiva en cap cas es pot produir, retrassant encara més el procés i fent palesa la necessitat d’abandonar per sempre el projecte de Hard Rock. El passat mes de setembre, el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat va emetre el preceptiu “Informe sobre l’aprovació inicial de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou”, aquest informe és obligatori que sigui favorable per tal d’aprovar definitivament el PDU. L’informe indica clarament que: “Es considera que la MPDU aprovada inicialment no assoleix el nivell de sostenibilitat ambiental requerit a la Resolució ACC/3965/2021 i s’informa desfavorablement fins que no es modifiqui d’acord amb les consideracions fetes en els punts precedents”. És a dir, l’informe coincideix amb les al·legacions presentades des de la Plataforma i considera que el PDU NO pot ser aprovat perquè suposa un perjudici dels ecosistemes de la zona i no garanteix que es prenguin les mesures suficients per compensar l’impacte ecològic que aquest tindrà. Entre d’altres coses, l’informe destaca: Que el nivell de permeabilitat de les infraestructures no permet la connectivitat ecològica entre els dos espais de la Xarxa Natura 2000 (la Sèquia Major i els Prats d’Albinyana).

Que no s’ha avaluat el cost ambiental de la mobilitat que generi el complexe, ni tampoc alternatives al transport privat.

Que les mesures compensatòries no estan correctament planificades i no s’especifica qui se’n farà càrrec, ni en quina fase es duran a terme.Aquest informe és absolutament demolidor amb el Pla presentat i, pràcticament, demana refer-lo de nou per tal de complir les exigències mínimes per complir la normativa. A més demana nous estudis o una profunda revisió dels que ja s’havien elaborat. Totes aquestes accions són processos que requereixen una despesa pública que s’acumula ja als més de 100 mil euros gastats durant els últims anys, i un temps que es suma als mesos i anys de retard del projecte. Considerem que és un cop definitiu i que hauria de posar punt i final a aquesta operació especulativa.

A més, també s’ha tingut constància que s’emetrà un informe negatiu en relació al risc químic, ja que les afectacions de determinades empreses del polígon químic segueixen arribant fins a la nova ordenació proposada. En aquest sentit, cal recordar que justament aquest va ser el motiu pel qual Aturem Hard Rock i el GEPEC-EdC van guanyar la sentència contra l’anterior PDU.

Que, 10 anys després, les institucions locals i nacionals segueixin apostant per exactament el mateix macro-complexe hoteler amb casino, demostra la falta de visió dels líders polítics vers el Camp de Tarragona. No tenen cap projecte de futur per al nostre territori, ni per millorar la vida dels que vivim aquí. Es dediquen a insistir amb les fórmules que han demostrat precaritzar els llocs de feina, encarir el cost de vida i tensionar els serveis públics. El seu interès no és el benestar dels veïns i les veïnes, sinó poder afavorir als lobbys del turisme, de la construcció i el sector bancari a través de la compra dels terrenys a La Caixa per 120 milions d’euros.

Per això des de la Plataforma Aturem Hard Rock, exigeix directament al nou conseller de territori, a la Comissió d’Urbanisme, a l’INCASÒL i a les institucions implicades: que aturin, d’una vegada per totes, la Modificació del Pla Director urbanístic, que abandonin el projecte de Hard Rock i qualsevol complex amb característiques semblants i que deixin d’utilitzar la normativa urbanística i els diners públics per afavorir les elits econòmiques, en detriment de la vida de la població.

Per últim volem anunciar que, després de mesos de preparació i treball, en els properes setmanes l’activitat de la Plataforma Aturem Hard Rock seguirà molt activa tant en l’àmbit judicial, com en la lluita al carrer. Per tant, anunciem que el 19 desembre, a les 19h a Tarragona o voltants, farem un acte per reivindicar els 10 anys de lluita contra el macro-projecte de Hard Rock.