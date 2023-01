Sahara Occidental

El Front Polisario rebutja qualsevol enfocament que no tingui en compte el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i la independència

El Secretariat Nacional del Front POLISARIO ha reafirmat el seu “rebuig a qualsevol enfocament que no tingui en compte el dret inalienable i innegociable del poble sahrauí a l'autodeterminació i la independència”, segons ha informat Sahara Press Service

En un comunicat fet públic aquesta setmana després de la conclusió de la seva última sessió ordinària prèvia al XVI Congrés, el Secretariat Nacional (SN) del Front Polisario ha reiterat “la fermesa del poble sahrauí en la seva determinació de defensar-se i defensar la sobirania del seu territori i recursos naturals amb tots els mitjans legítims al seu abast, inclosa la lluita armada”.

En aquest sentit, el SN del Front POLISARI ha instat la Unió Africana a accelerar els passos per posar fi a la flagrant agressió i ocupació il·legal del territori d'un Estat membre de l'organització continental, que és la República Sahrauí, per un altre Estat membre , que és el Regne del Marroc, i prendre les mesures necessàries i urgents contra aquest últim per complir amb els principis i objectius de l'Acta Constitutiva de la Unió Africana, en especial el respecte a les fronteres heretades després de la independència, així com la prohibició de l'adquisició de territoris per força”.