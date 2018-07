Sahara Occidental

Jornades "Sàhara Occidental. El camí cap a la Llibertat"

Els propers dies, a Tarragona, es parlarà del Conflicte i de la situació del poble sahrauí a les jornades que durem a terme el 28 i 29 de juny a la tarda i que organitzem, de forma conjunta el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, amb l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona i amb les diferents entitats de la demarcació que treballen amb els sahrauís; Una Finestra al Món, Hammada i el Baix Penedès amb Sàhara. Les Jornades, que estan obertes al públic i són gratuïtes, es duran a terme a l’Espai Jove Kesse i a l’Espai La Palmera on parlarem sobre la causa i el conflicte del poble sahrauí amb la intenció d’abordar diferents parts d’aquest conflicte tant polièdric.

L’aposta d’aquestes jornades és ser un altaveu de la causa i situació del poble sahrauí que, a més de cooperar i col·laborar amb el mateix a través de diferents projectes i programes de cooperació en terreny, concretament als Campaments de refugiats sahrauís per part de les diferents organitzacions i de la Universitat, sumem esforços per parlar de forma oberta i compromesa sobre determinades situacions concretes del poble sahrauí que a dia d’avui ens semblen més rellevants i de màxima actualitat internacional.

Parlarem de la situació dels presos polítics sahrauís i els processos derivats, tractarem quin és el panorama que suporta la comunitat sahrauí als Territoris Ocupats, i també, en atenció a les darreres resolucions i novetats, ens explicaran l’espoli dels recursos naturals al Sàhara Occidental. Al mateix temps, aproparem la vida educativa als campaments i les relacions de la RASD amb Cuba, entre molts altres temes i àmbits que sorgiran fruit del col·loqui i debats que sorgiran, tot plegat protagonitzat per ponents de renom internacional i activistes de la causa. Són convidats, professionals i activistes, de primer ordre.

A més, com a part final, i per tal de donar a conèixer tot allò que es fa al Camp de Tarragona en favor del poble sahrauí, hem dissenyat un laboratori d’experiències per a les diferents iniciatives de les entitats organitzadores de les jornades.