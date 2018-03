Solidaritat

La Crida-CUP reclama que es porti a terme l'acord de cooperació i agermanament amb el Sàhara

En els acords del Ple municipal, Granollers va reconèixer l'esforç i persistència del Poble Sahrauí pel seu alliberament, emancipació i progrés social, i va reiterar el suport de la ciutat a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a l’autodeterminació. A través de l'acord, l'Ajuntament es comprometia a recolzar els vincles de Granollers amb municipis (daires) sahrauís així com a instar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat a estudiar mecanismes de cooperació amb els camps sahrauís.

L'agermanament consolidaria i refermaria les mostres constants de solidaritat que el poble granolleri ha mostrat amb el poble sahrauí, des del 1975 fins als nostres dies, a través de colònies d'estiu per a nens i nenes sahrauís, diades solidàries, recollida de material escolar i sanitari, o el pis d'estada de nens/es malalts sahrauís. Són molts els ajuntaments catalans que col·laboren avui amb el Sàhara, a través de projectes com “Vacances en pau” o en la “Caravana solidària” que s'organitza habitualment a l'octubre. Poblacions catalanes com Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Sabadell, Sant Cugat, Molins de Rei, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Sant Celoni, Montornès, Rubí, o el Masnou ja estan agermanades amb municipis del Sàhara.

La formació insisteix en la necessitat d'iniciar el procés per agermanar la nostra ciutat amb una daira saharauí perquè la solidaritat és la tendresa dels pobles. Per aquest motiu i per tal de donar compliment a la moció sense més demora, hem presentat el projecte d'agermanament (que us adjuntem) al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.