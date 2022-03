Iniciativa per a demanar un referèndum al Sàhara Occidental que obligarà el PSOE a retratar-se

Conseqüències econòmiques i energètiques



A més de suposar un canvi en la posició històrica mantinguda fins ara, la decisió del Govern pot desencadenar conseqüències diplomàtiques amb el mateix Sàhara Occidental, Algèria i el Marroc. Els grups sobiranistes creuen que una decisió de tal calat polític «no pot ser adoptada d'esquena a la voluntat majoritària del Congrés» i sense la transparència esperable en decisions de tal transcendència política i social. «Tampoc s'han d'oblidar les possibles conseqüències en l'àmbit econòmic i energètic que aquesta decisió podria implicar», adverteixen.



EH Bildu i ERC advoquen per una solució dialogada per a desencallar el conflicte i es reafirmen en el seu suport al dret d'autodeterminació del poble sahrauí: «La via política de resolució del conflicte entre el Sàhara Occidental i el regne del Marroc basat en les diverses resolucions de l'ONU que advoquen per una solució dialogada i satisfactòria per a les parts impulsada per la MINURSO, compta avui dia amb l'aval de les institucions internacionals i europees, així com de la majoria social i política representada en aquesta Cambra».