Internacionalisme

Manifestació per un Sàhara Lliure a Palma

El proper dijous a les 19h., l’Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears ha convocat una manifestació a la plaça d'Espanya de Palma.

L'entitat organitza cada any, al marc del programa Vacances en Pau, una mobilització lúdico-reivindicativa amb l’objectiu de sensibilitzar a la població sobre un dels conflictes més oblidats del món, el conflicte del Sàhara Occidental, i demanar al mateix temps, de forma contundent, la seva inmediata resolució.

L'entitat no pot oblidar que els infants d’aquest programa, que desenvolupa la nostra associació des de fa més de 31 anys, venen cada estiu a les nostres illes perquè són nins i nines refugiades, que esperen a que un dia es resolgui el conflicte que els afecta per tal de poder tornar a la terra on varen néixer els seus padrins, el Sàhara Occidental.

Cal remarcar que, el mateix dia, dia 30 d’agost, es celebra el Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades. L’Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauís (AFAPREDESA) ha declarat aquest any 2018 com a Any dels Desapareguts Sahrauís. Per això, també aprofitarem aquest acte per recordar que, després de 47 anys, més de 400 famílies continuen sense notícies dels seus familiars desapareguts, entre 1975 i 1976, a mans del règim marroquí i sota la responsabilitat d’Espanya, que segueix sent responsable jurídicament com a potència de iure del territori del Sàhara Occidental.