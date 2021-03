llibres

Presentació del llibre, "El Sàhara. La terra promesa"

Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, organitza l'acte de presentació del llibre de Vicent Garcia Devís titulat El Sàhara. La terra promesa, que a causa de les actuals restriccions es farà per videoconferència per mitjà de la plataforma Jitsi el dimecres 24 de març a les 18.30 h presentat per Xavier Blanes Esteve, vocal de l'ONG Sàhara Lliure Paterna i on participarà també Loles Ripoll Bonifacio, presidenta de la citada ONG.

L'autor, el periodista i reporter de guerra Vicent Garcia Devís, relata en el seu llibre el viatge d'un equip de televisió a l'epicentre del conflicte sahrauí, el mur de sorra de 2.700 quilòmetres que separa el Sàhara ocupat pel Marroc i els territoris controlats per la República Àrab Sahrauí Democràtica i el Front Polisario.

El Sàhara Occidental fou una província espanyola més entre 1958 i 1976. El 1967, arran de la descolonització recomanada per l'ONU, un exèrcit de pastors nòmades organitzava clandestinament el Front Polisario amb l'objectiu d'alliberar el Sàhara. Però el 6 de novembre de 1975, mentre agonitzava el dictador Franco, s'internaren en la colònia tres-cents mil marroquins en el que es coneix com la Marxa Verda, fet que va significar la seua annexió al Marroc, l'explotació de tots els recursos econòmics i l'expulsió per mitjans militars i policials de la població sahrauí enllà d’un mur d'arena de 2.700 quilòmetres. Aprofitant aquell clima de màxima tensió, el Marroc ha ocupat el territori de la colònia en el qual romanien amb el suport dels Estats Units. En el present, l'excolònia espanyola continua dividida pel citat mur d'arena fortament militaritzat, amb el vessant marítim fèrriament controlat pel Marroc i el desert interior, la franja més pobra del territori, alliberat pel Polisario a l'espera d'un referèndum per la independència que mai no acaba d'arribar-hi.

Vicent Garcia Devís, nascut a Foios, l'Horta Nord, s’autodefineix com a "persona inquieta", és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid. Ha sigut redactor d’internacional en RTVV i 'À Punt Mèdia. Ha cobert conflictes internacionals en la guerra del Sàhara Occidental, a l'antiga Iugoslàvia, durant la primera guerra del Golf, a Somàlia i al Mato Grosso brasiler, on va entrevistar el bisbe dels indis Pere Casaldàliga. També ha cobert processos electorals a Amèrica Llatina i a Europa. Del 2002 al 2008 va ser corresponsal de la Unió Europea a Brussel·les per a RTVV, ha treballat a TVE, RCE, RNE-Alacant, i ha escrit en revistes com Saó i El Temps