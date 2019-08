Sahara

Manifestació a Palma per un Sàhara Lliure

Com cada any l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears organitza en el marc del pograma Vacances en Pau, una manifestació lúdico-reivindicativa per tal de concloure les vacances d'aquests infants a Mallorca amb una activitat per a sensibilitzar la població sobre el conflicte i situació que viuen ells i tot el poble sahrauí, a la vegada que exigir que es posi fi a aquest conflicte a través del referèndum d'autodeterminació que els correspon i puguin retornar a la seva terra .

A més enguany es commemora el 40 aniversari de la primera iniciativa de Vacances en Pau de l'Estat espanyol duta a terme per la RASD juntament amb el PCE on 100 infants varen passar les primeres vacances a Madrid i 32 anys que l´AAPSIB du endavant aquest programa a les nostres Illes. Cal recordar que aquests infants venen a passar les vacances aquí com ambaixadors del seu poble i per tal de poder allunyar-se per uns mesos de les altes temperatures dels campaments de refugiats on es veuen obligats a viure perquè la terra on van néixer els seus pares i padrins els ha estat robada.

També es commemorarà, els 44 anys de lluita i resistència del poble sahrauí, un poble que viu dividit i que, a pesar de tot, no defalleix i segueix lluitant per recuperar la seva terra.