Per la solidaritat entre els pobles

Sembla que l'ambient a l'est d'Europa s'escalfa amb tambors de guerra. Una guerra que, tanmateix, no és nova perquè les regions del Donbass i Lugansk reben els atacs oficials i paramilitars d'Ucraïna, d'ençà que es van independentitzar.

Com diem l'amenaça de guerra es fa més evident en el moment que el govern espanyol afirma que hi participarà militarment i que els EUA augmenta la seva presència en territori ucraïnès -Ucraïna no és membre de l'OTAN-.

Com han assenyalat alguns analistes, Rússia fa un temps que està desplegant el seu exèrcit al llarg de la frontera amb Ucraïna per a defensar-se en cas d'atac, segons les autoritats russes. Aquestes, a més, reclamen als EUA que rebaixin les seves ambicions d'expansió militar en territori limítrof amb la Federació Russa.

Des d'aquestes línies, no podem ni volem oblidar que l'independentisme es va manifestar clarament contrari a l'entrada a l'OTAN i es va participar una campanya pel NO en el referèndum. A Catalunya, guanyà el NO i això preval.

Entitats com el Centre Delàs han denunciat els pressupostos espanyols per tenir el major increment justament en la partida militar. Decidim ha afirmat que el País Valencià paga la guerra de l'Estat espanyol, perquè essent un poble, el valencià, amb moltes necessitats socials urgents, continua espoliat per part d'Espanya i part de l'espoli és destinat a l'increment de la partida bèl·lica. Uns pressupostos, els espanyols, que recordem-ho de passada compten amb el suport de Compromís, ERC, PDCAT, els Comuns i Podem i amb el rebuig explícit de la CUP i JxC.

Nosaltres rebutgem de totes totes que els diners de l'espoli de Catalunya, les Illes Balears i Pitiüses i el País Valencià s'empri per finançar la indústria de guerra per interessos aliens als pobles i sols favorables als interessos imperialistes dels EUA.

Que tots aquests diners destinats a la guerra, es destinin a millorar la qualitat de vida de la majoria:

No a l'espoli ni a l'OTAN!

Sí als drets socials i a la Pau entre pobles!