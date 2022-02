Juvillà

La CUP-NCG proposa el diputat Carles Riera com a substitut de Pau Juvillà a la Mesa del Parlament

La CUP-NCG proposarà que el diputat Carles Riera sigui el substitut de Pau Juvillà com a secretari tercer a la Mesa del Parlament. Tal i com va fer públic ahir la formació, el diputat es troba en una situació mèdica complicada que li impediria desenvolupar les seves funcions amb normalitat, malgrat hagi mostrat la seva determinació en la defensa del seu escó. L’objectiu d’aquesta substitució és seguir fent la tasca que feia Juvillà a la Mesa, garantir la majoria independentista i la defensa dels drets dels diputats i la sobirania del Parlament.

“La voluntat de la CUP-NCG és entrar a la Mesa per garantir l’escó del company Pau i seguir defensant els drets de totes les diputades de la cambra i la sobirania del Parlament, tal i com ha fet l’actual secretari tercer. En aquests moments excepcionals, la CUP hi serà i seguirà assumint la seva responsabilitat”, ha assegurat Carles Riera.

Davant d’aquesta situació, la CUP presentarà la reununcia properament i esperen que la designació es faci efectiva durant el proper ple, per fer front a la situació política i repressiva actual.