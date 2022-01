La CUP visita el poble d’Osor per traslladar el seu suport a la lluita contra la pedrera

El diputat, Dani Cornellà, va visitar el municipi d’Osor per traslladar el suport polític del partit a la Plataforma No a la Pedrera. Recentment la Diputació de Girona va aprovar una moció contrària a la ubicació d’aquesta activitat extractivista a la zona perquè no te el suport ni de l’Ajuntament ni de la ciutadania organitzada mitjançant la Plataforma.

La diputada provincial de la CUP, Marta Guillaumes, va presentar una moció perquè la CUP considera que aquesta activitats afecta negativament a l’entorn natural i la biodiversitat de les Guilleries, també afectant a la vida quotidiana de la gent i que posen en risc el desenvolupament local d’Osor. Activitats extractives com la pedrera podeu causar un despoblament del municipi i perjudicar clarament a les poblacions veïnes a causa de l’augment de trànsit de camions i la pèrdua d’atractius.

El diputat de la CUP i president de la Comissió d’Acció (CAC) del Parlament de Catalunya, Dani Cornellà, va traslladar a la Plataforma el seu suport a la lluita contra aquesta activitat que només té com a objectiu destrossar l’entorn natural amb l’extracció de pedra sense comptar amb els i les veïnes del municipi i que l’únic benefici que generaria seria per l’empresa extractivista i els perjudicis tots per la gent que viu i estima el territori. Cal un canvi de model en un moment d’emergència climàtica, on preservar la biodiversitat és prioritari.