21-D

Dani Cornellà (CUP) “Una constitució espanyola que ens ataca a cops de porra no ens serveix per a res”

El número dos de la CUP a les llistes per Girona, Dani Cornellà, ha donat per “esgotada” la constitució espanyola, i ha demanat un ampli recolzament a la CUP que garanteixi la celebració d’un procés constituent que culmini amb una Constitució catalana al servei del benestar de les persones.



Des de Palamós, Cornellà ha declarat que “durant els últims anys, l’únic que ens ha ofert la constitució espanyola ha estat repressió, cops de porra i prohibicions”. Per Cornellà, “el 21 de desembre tenim una oportunitat per iniciar el nostre propi camí i elaborar una constitució catalana que ofereixi respostes a les problemàtiques d’aquest país”.



Per la seva banda, la número cinc de la CUP per Girona, Sylvia Barragán, ha declarat que el Procés constituent català ha de ser “democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant”. “Davant les nostres mans, tenim a tocar la oportunitat de millorar les coses, de decidir com volem que sigui el nostre país, i de fer-ho entre tots i totes”, ha afegit Barragán.



Daniel Cornellà i Sylvia Barragán han participat aquest dimecres d’una escudellada popular organitzada a Palamós en contra de la Constitució espanyola.