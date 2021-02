Dani Cornellà i Anna Alcalà reivindiquen un sistema sanitari 100% públic i la internalització dels serveis públics.

La pandèmia ha fet més evident les enormes desigualtats socials i econòmiques de la nostra població, unes desigualtats que quan es traslladen en el camp de la salut, mostren la seva crueltat en forma de malaltia i mort. La nostra esperança de vida no pot tenir codi postal, volem esborrar tota desigualtat perquè el dret a la vida és igual per tothom i no pot venir condicionat pels desequilibris socioeconòmics actuals.



Dani Cornellà ha assenyalat que: “Cal situar a on toca el paper primordial que hauria de tenir la salut pública a la nostra societat, alhora que proposem mesures per modificar els determinants socioeconòmics de la salut, fent promoció de la salut per tota la població, en especial atenció a aquella més vulnerable.”



La número 6 per Girona i actual auxiliar d’infermeria a l’Hospital Santa Caterina, Anna Alcalà ha posat de manifest: “Hem d’aprofitar el context social actual per a implantar un sistema sanitari públic universal i construir un sistema sanitari 100% públic de titularitat, aprovisionament i gestió, que inclogui tota la xarxa de serveis auxiliars i de centres d’atenció primària, hospitalària, centres de salut mental i sociosanitaris.



La formació ha volgut deixar clar, a la roda de premsa celebrada aquest matí a Palamós, que: “Som aquí per proposar un nou model, que s’oposi a deixar enrere a la gent, un model on tothom hi tingui cabuda.”