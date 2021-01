LLUITA INSTITUCIONAL

Dani Cornellà, Montserrat Vinyets i Ignasi Sabater visiten Castelló d'Empúries des d'on reivindiquen la necessitat d'impulsar polítiques actives que garanteixin el dret a l'Habitatge

Dani Cornellà i Montserrat Vinyets han posat l'accent en la necessitat d'impulsar, junt amb els Ajuntaments, plans efectius per a garantir l'augment de l'habitatge públic, augmentar el lloguer social i penalitzar als grans tenidors.

Les candidates cupaires han conegut de primera mà la tasca que el regidor cupaire Jaume Planella i amb el suport de l'Assemblea Local que estan fent en aquest àmbit, com una diagnosi integral de l'estat de l'habitatge al municipi, bonificacions i ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i per al lloguer social.



En la seva visita les candidates han reivindicat la necessitat que es compleixi íntegrament la llei 24/2015 i obligar els grans tenidors a oferir un lloguer social a totes les persones en situació de vulnerabilitat.