LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP Nord-Oriental presenta la llista electoral de cares al 14F per la circumscripció de Girona, amb Dani Cornellà i Montserrat Vinyets com a caps de llista

La CUP anuncia un Nou Cicle per revertir l’esgotament del projecte del govern de JxCAT i ERC i ho fa amb una candidatura presidida per Dolors Sabater com a candidata a la presidència de la Generalitat, a comarques gironines Dani Cornellà encapçala la llista electoral. L’actual alcalde de Celrà és una figura referencial en la defensa del territori, en el moviment independentista de base i també per la seva experiència en la gestió municipal de Celrà. L’acompanya l’advocada Montserrat Vinyets que destaca per la seva trajectòria en la lluita contra la repressió del moviment independentista i en la lluita contra la corrupció. Seguidament com a número 3 es presenta l’Ignasi Sabater actual alcalde de Verges i professor d’institut públic. L’actual diputada del parlament Natàlia Sánchez ocupa el número 4, visibilitzant que continua formant part del projecte de la CUP. L’acompanya en Non Casadevall, regidor de Sumem Banyoles i consell comarcal del Pla de l’Estany, seguit de l’Anna Alcalà, activista en defensa de la sanitat pública i membre de Sanitàries per la República.

En el número 7, es presenta un dels molts represaliats independentistes, Eloi Guell, militant de la CUP Castelló i de l’organització juvenil La Forja a l’Alt Empordà seguit de l’Ivette Casadevall regidora de la CUP a Farners de la Selva. Els acompanyen l’activista pel dret a l’habitatge i la lluita antiracista Jordi Gasulla i Dolors Pons, que entoma el projecte d’alcaldessa a Viladamat. També s’han sumat a la candidatura Alex Medrano, actual regidor de Ribes de Freser i membre del Consell Comarcal del Ripollès i Marta Guillaumes exregidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Salt i activista ecologista, tot seguit de Carles Puig, regidor de Cultura, transparència i participació de la Bisbal d’Empordà.

Amb el número 14 els acompanya Judit Costa, exportaveu nacional de La Forja seguida d’Enric Ramionet, regidor de Cultura, Habitatge i Sobiranies de l'Ajuntament de Llagostera. I finalment tanquen la llista electoral l’Irene Iglesias actual regidora de Poble Actiu Sarrià de Ter i Pere Puig, director esportiu de l’UNI Girona.

Encapçalant els suplents es presenta Laia Pèlach, actual regidora de Guanyem Girona i diputada de la CUP a la Diputació de Girona, seguida de Dani Boix, Doctor en Biologia i professor de la Universitat de Girona i activista en defensa del territori i biodiversitat. Els acompanya l’Ariadna Donate de Llagostera, activista per la defensa etnoambiental a l'Amèrica Llatina i l’Oriol Casadevall, músic i director de l'escola de Música de Castelló d'Empúries. En el número 5, Alba Artés, exportaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de la Universitat de Girona i Sergi Cot, militant d’Independents per Fornells i activista en defensa del territori i la biodiversitat. Els acompanya Mercè Amich, exregidora de joventut de l'Ajuntament de Celrà i Jota Sanz, exregidor d'Hisenda, Urbanisme i Participació de l'Ajuntament d'Ordis. Finalment tanquen la llista electoral de la demarcació de Girona la Núria Palomar, treballadora social i activista contra el racisme i en defensa dels drets socials i Tavi Llorente actual alcalde de Vilajuïga.

La llista electoral que presenta la formació, a més de ser una llista cremallera seguint el model cupaire dona-home, s’hi han sumat persones implicades en múltiples lluites socials i àmbits d’educació, a més del municipalisme; cooperativisme energètic, moviment juvenil, moviment estudiantil, defensa de la sanitat pública, defensa de la llengua, lluita sindical, ecologisme, defensa de l’educació pública, feminisme, defensa de la pagesia… La CUP presenta una llista transversal i d’experiència municipalista, una candidatura sòlida, plural i un projecte il·lusionant pel nou cicle polític que s'obre amb la unió de CUP, Guanyem Catalunya i la resta d’organitzacions que en formen part perquè calia donar resposta a tota la gent que vol que les institucions d’aquest país siguin d’esquerres i independentistes.

Tal com ha dit Dani Cornellà: “La República catalana és la meta, però per nosaltres l’important és el camí. I és el que detalla la nostra proposta política: tot el que hem de fer per exercir el dret a l’autodeterminació i, ara sí, guanyar-la.”