Dani Cornellà defensa la necessitat de trobar solucions per els pobles on la C-66 travessa el territori pel mig de l’àrea urbana

La primera de les trobades ha estat a Celrà, on el candidat a les comarques gironines, Dani Cornellà, n'és l'alcalde.

Cornellà ha visitat el polígon industrial i els vials afectats pel que ha de ser la futura variant de Celrà. Cornellà ha defensat: "cal buscar solucions a problemes històrics dels municipis afectats per la carretera C-66 com Bordils o Celrà, en el cas de Celrà farem el seguiment dels acords de l'Ajuntament amb la Generalitat perquè aquest any estigui redactat el projecte executiu per rehabilitar i adaptar el vial perimetral del polígon industrial de Celrà (actuals carrers Nòria, Ter i Llevant) i els propers anys es converteixi en la variant del municipi".

La CUP defensa aquesta actuació per pacificar vials urbans que actualment son carreteres, per així aconseguir transformar aquests trams de carretera en carrers per els veïns i les veïnes i els comerços. També s'ha analitzat l'importància de mantenir polígons industrials vius i dinàmics que generin ocupació estable i de qualitat, potenciant les petites empreses, autònoms i comerços de proximitat i qualitat. ..