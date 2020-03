Es multipliquen les iniciatives voluntàries per fer mascaretes

Divendres passat l’Ajuntament de Celrà va fer una crida per trobar persones voluntàries per cosir 1500 mascaretes (Imatge: Facebook ajuntament de Celrà)

En pocs dies han començat a escasejar mascartes als centres santiaris catalans. Davant d'aquest fet (i la dificultat afegida que suposa que la guàrdia civil pot requisar mascaretes per enviar-les a hospitals de Madrid) han sorgit diverses iniciatives ciutadanes per fabricar-les.

Una de les primeres accions es produí el divendres passat quan l’Ajuntament de Celrà va fer una crida per trobar persones voluntàries per cosir 1500 mascaretes. L’Ajuntament va comprar el material per fer-les, però venien sense cosir. Aquesta iniciativa municipal va sortir arran de la demanda de material dels professionals sanitaris del CAP i el personal municipal que fa les urgències. En poques hores, més de 100 persones de Celrà, Bordils, Juià, Sant Julià de Ramis, Girona, Salt, Madremanya, Flaçà, Sarrià de Ter, Sant Joan de Mollet, Fornells de la Selva, Torroella de Montgrí i altres municipis es van oferir voluntàries.

El material amb el qual es van fer les mascaretes de Celrà prové de la fàbrica de Rubí Technotex. Al mateix municipi del Vallès l'empresa Robin Hat especialitzada en fabricar casquets per a quiròfan, ha reorientat la seva producció i des d’aquesta setmana fabrica mascaretes gratuïtes per al personal sanitari que en necessiti. Davant d'aquests fets molts voluntaris particulars han començat a fabricar mascaretes.