ANTIMONÀRQUICS

Cremen per primer cop fotografies de la Princesa Leonor

Avui a Figueres, la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACG) ha realitzat un acte davant la seu de la Fundació Gala-Salvador Dalí. És una acció contra la “Fundación Princesa de Girona” i els seus patrons (un dels principals és la Fundació Gala-Salvador Dalí). Una eina més d’adoctrinament del règim del 78.



El passat 3 de juliol de 2022 la Princesa Leonor va fer una visita a aquest museu, és per això i pel context dels premis Princesa a les comarques gironines, que la CACG ha decidit realitzar aquesta acció de cremar el retrat de la princesa Leonor vestida de militar. El cremen públicament com un acte de protesta legítimament democràtic (tal com ho varen estimar els membres del Tribunal Europeu dels Drets Humans en les seva sentència davant la demanda de 2 gironins condemnats per l’Estat Espanyol l’any 2008 per la crema del retrat del Rei Espanyol).



Amb l’acte també volen denunciar la repressió contra els activistes antimonàrquics i la permissivitat cap els simpatitzants de la monarquia borbònica. Doncs cal recordar que durant les visites reials els mossos (seguint les ordres de la Guardia Real) veten l’accés i reprimeixen a grups de persones amb estelades o pancartes antimonàrquiques, i en canvi permeten l’accés i protegeixen a grups de persones amb banderes espanyoles i pancartes monàrquiques.



LA CACG aprofita per commemorar el centenari de diverses detencions motivades per l'intent de protesta contra la visita del rei Alfons XIII a Figueres el dia 15 de maig de 1924. Ferran Sotorra (metge de Sant Joan de les Abadesses) i Eugeni Arolas (forner de la vila de Llers) a més a més d’altres empresonats com el militant d'Estat Català Martí Vilanova van passar aquell estiu a la presó de Girona. Salvador Dalí només van estar 21 dies empresonat acusat de cremar una bandera espanyola i Jaume Miravitlles, figuerenc que vivia a Barcelona (on estudiava), ja havia estat detingut el dia 7 de maig de 1924 en un teatre de Barcelona quan repartia manifestos de Francesc Macià (Alfons XIII va visitar Barcelona el dia 14). Al fons de la Fundació Gala-Dalí hi ha un retrat de Miravitlles pintat per Dalí l’any 1922. Cal recordar, com s’ha fet avui, que paradoxalment la Fundació Gala-Dalí propietària del retrat del republicà Miravitlles és una de les impulsores de la institució monàrquica mitjançant la “Fundación Princesa de Girona”.



La CACG també demana a la classe política que s’impliquin amb fermesa per aconseguir la immediata llibertat d’en Pablo Hasel empresonat injustament per “injúries a la corona”.



Finalment es convoca a la ciutadania el proper dimecres 24 d’abril a les 12h a la Plaça Farners de Santa Coloma de Farners, a un acte de suport pels 4 antimonàrquics encausats arran de la manifestació del 5 de juliol del 2023 a Caldes de Malavella: Yan Caudron, Dayana del Po, Manu Carballeira i Quim Tell. Hi haurà parlaments per part de Martí Majoral d’Alerta Solidaria, Elena Jimenez advocada i membre de la junta d’Omnium, Dolors Feliu presidenta de l ANC i el MH President de la Generalitat Quim Torra, a més de l’actuació musical d’en Manel de cal Sereno, Manu Carballeira, Dayana del Po i Eduard Feliu Ferrer (àlies Vot).